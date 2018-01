Slovák vymyslel aplikáciu, ktorá zachraňuje farmárov. Záujem má aj zahraničie

Miroslav Záhradník z Nitry dostal za vývoj aplikácie ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.

2. jan 2018 o 6:13 Tomáš Holúbek

Je mladý, no o jeho výskum sa už teraz intenzívne zaujíma aj zahraničie. Miroslav Záhradník (34) z Nitry dostal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Udelili mu ho za vývoj aplikácie EkonMOD milk, ktorá má pomôcť farmárom, aby chovali kravy efektívnejšie. Miroslav Záhradník pôsobí v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre - vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre. Svoju aplikáciu mladý výskumník vyvinul práve tu. Oprel ju o dlhoročné komplexné databázy zostavené z údajov od chovateľov, ktorými ústav disponoval. Prečítajte si, v čom konkrétne môže farmárom pomôcť aplikácia, ktorú si môže ktokoľvek zadarmo stiahnuť na webe ústavu. V rozhovore Miroslav Záhradník hovorí aj o tom, či sa dá jeho softvér použiť na každej farme.

Miroslav Záhradník sa stal osobnosťou slovenskej vedy. (zdroj: Tomáš Holúbek)

Ocenili vás za softvér, ktorý má pomôcť chovateľom dojníc. Ako konkrétne im má pomôcť?

- Zaoberám sa výskumom a vývojom aplikácií, ktoré pomáhajú manažérom fariem dojníc. Požiadavka na takúto aplikáciu vznikla z komunikácie s farmármi o reálnych problémoch na farme. Doteraz mali klasické analýzy, ktoré ale hodnotia situáciu spätne, ibaže farmári potrebujú hodnotiť aj to, čo sa deje na farme aktuálne. Čokoľvek sa stane, napríklad skokovo spadne cena mlieka, potrebujú vodítko, aby sa zorientovali. A hlavne aby veda, ktorá je schovaná v algoritmoch, bola s nimi komunikovaná intuitívne - v najlepšom prípade aby o tom ani nevedeli. Aplikácia vznikla preto, aby farmári mohli použiť nejaký nástroj, ku ktorému nepotrebujú žiadne školenie a zároveň k tomu dostanú pridanú hodnotu v tom, že spoznajú dopady toho, čo sa u nich na farme práve deje. Farmári napríklad vidia, že sú v priemere o päť percent horší v každom ukazovateli a intuitívne si myslia, že na konci budú o päť percent horší v hospodárskom výsledku. Lenže to môže byť aj 50 %, lebo tie veci sa kombinujú a každý indikátor sa v priebehu roka mení - cena mlieka sa mení, zvieratá sú rôzne produktívne, preto je ťažké určiť, aké budú celkové dopady na farmu. Aplikácia by farmára mala informovať o tom, kam smeruje a motivovať ho, aby v tom niečo spravil.

Takže samotní farmári pociťovali, že by sa im takáto aplikácia hodila?

- Zrejme áno. Keď som prišiel pred štyrmi rokmi pracovať do VÚŽV, prebral som agendu hodnotenia skupiny tridsiatich chovov. Robil som klasické analýzy nákladov a výnosov, lenže farmári až niekedy v septembri dostali analýzu predošlého roka. Ale v priebehu pol roka sa dejú obrovské veci na farme. Snažil som sa to preto zautomatizovať, aby sa tie analýzy dali robiť už v priebehu roka.

Lenže každá farma podniká v inom prostredí, každá má iné problémy. Dá sa nastaviť jednotný softvér, ktorý si na webe stiahne hociktorý farmár pracujúci s dojnicami a bude do toho vkladať svoje dáta?