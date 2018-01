Polícia zadržala vydierača z Diakoviec

Od muža zo Šale vzal pod hrozbou použitia násilia telefón.

5. jan 2018 o 9:42 Ladislav Odráška

ŠAĽA. Krátko po Novom roku riešili v Šali policajti prípad vydierania. Tretieho januára krátko pred polnocou bol 27-ročný muž jemu známymi osobami vylákaný do garáže na Dlhoveskej ulici. Po príchode ho 31-ročný muž z Diakoviec začal pod hrozbou násilia vydierať.

Ako informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, poškodený mu mal vrátiť 700 eur, ktoré bol Diakovčanovi údajne dlžný, alebo mu mal dať svoje auto. To však 27-ročný muž odmietol s tým, že nemal pri sebe taký obnos a auto nie je jeho.

"Podozrivý so zbraňou v ruke žiadal o telefón, pričom sa mu vyhrážal ublížením na zdraví. Muža pritom dvakrát udrel kovovou tyčou do ľavého stehna a spôsobil mu zranenie s dobou liečenia do 7 dní," ozrejmila Čuháková.

Poškodený sa z garáže dostal až o tri hodiny bez telefónu a vec oznámil polícii. Tá páchateľa zadržala 4. januára asi o 17.45 pri akcii prebiehajúcej pred nákupným centrom v Šali-Veči. "Muž bol následne vyšetrovateľom policajného zboru obvinený z trestného činu vydierania, vyšetrovateľ spracoval aj podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby," doplnila hovorkyňa Čuháková.