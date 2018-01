Vieme prví: Na ViOne sa dnes jeden strelec lúčil, ďalšieho privítali

Róbert Gešnábel je oddnes hráčom Ružomberka. S novým zamestnávateľom podpíše zajtra trojročný kontrakt.

17. jan 2018 o 18:04 Martin Kilian

Róbert Gešnábel sa 9 jesennými gólmi v drese FC ViOn predsa len prestrieľal do mužstva s väčšími ambíciami. Medzi klubmi prišlo k dohode o finančnom vyrovnaní, keďže pri Žitave mal platnú zmluvu.

Dnes ešte bol „Gešo“ pozrieť svojich už bývalých spoluhráčov na prípravnom zápase s Komárnom (5:1), aby sa s nimi rozlúčil.

„Je to samozrejme skvelý pocit posunúť sa do klubu, ktorý hral minulý rok Európsku ligu. Musím sa poďakovať ViOnu za šancu a takisto všetkým v klube. S chalanmi som sa dnes rozlúčil, ale určite ešte pripravím niečo špeciálne,“ povedal Gešnábel pre MY noviny. „Každý z chalanom mi poprial veľa šťastia a takisto ja im.“

Rodák z okresu Bánovce najskôr hrával za Topoľčany a Šaľu. V Ružomberku by mal zajtra podpísať zmluvu na tri roky