Predá mesto svoje domy v súťaži alebo dražbe? Rozhodne zrejme prokurátor

Zastupiteľstvo opakovane mení svoje rozhodnutia. Podnikatelia sú v právnej neistote. Budovy ďalej chátrajú.

20. jan 2018 o 12:18 Miriam Hojčušová

NITRA. Prekvapivý ping-pong a zbytočné šachy. Tak nazval poslanec Milan Burda (predseda finančnej a majetkovej komisie) to, čo sa deje okolo plánovaného predaja mestských bytových domov na Misionárskej ulici. Stotožnili sa s ním viacerí oslovení poslanci.

Mesto sa najskôr opakovane pokúšalo predať tri chátrajúce domy pod Kalváriou vo verejnej súťaži. Neúspešne. Vlani v máji prišiel poslanec Daniel Hecht s návrhom vyhlásiť dobrovoľnú dražbu, zastupiteľstvo súhlasilo.

Keď sa ukázalo, koľko si pýta dražobná spoločnosť (minimálne 5-tisíc za každý dom), poslanci svoje rozhodnutie prehodnotili. V septembri rozhodli, že do dražby pôjde len jeden dom – na skúšku. Návrh predložila Renáta Kolenčíková. Odvtedy zastupiteľstvo svoj názor opakovane menilo.

Podnet na prokuratúru

V novembri poslanci schválili, že predsa len bude vypísaná ďalšia verejná súťaž. Až v prípade, že nebude úspešná, vráti sa mesto k dražbe.

V decembri prišla ďalšia zmena – poslanci svoje rozhodnutie o súťaži zrušili s tým, že treba zorganizovať dražbu jedného domu. Návrh predložil Daniel Hecht v rámci bodu diskusia.

Primátor Jozef Dvonč toto uznesenie nepodpísal „pre rozpor procesného a vecnoprávneho charakteru“ a jeho výkon pozastavil. Hecht sa vyjadril, že „nitrianski aktivisti“ dali podnet na prokuratúru. O koho ide, neupresnil.

Poslanci môžu svoje decembrové uznesenie potvrdiť, potrebujú na to trojpätinovú väčšinu. Ak tak neurobia do dvoch mesiacov, uznesenie stratí platnosť. No podľa Hechta je možné aj to, že zasiahne prokurátor.

Súťaž už prebieha

Aktuálne mesto ponúka tri domy na Misionárskej vo verejnej súťaži. Podklady si údajne prevzali traja záujemcovia. Ak by poslanci prelomili veto primátora, bude súťaž zrušená.

„Konečný termín na predkladanie ponúk je 22. január. Ich vyhodnotenie bude 29. januára,“ informovali na odbore majetku.

Potvrdili, že zmluvu s dražobnou spoločnosťou zatiaľ neuzavreli. Rokovať s ňou plánujú až v prípade, že súťaž nebude úspešná.

„Mesto robí všetko preto, aby k dražbe nedošlo. Boja sa, že by sa to niekomu mohlo predražiť pri dražení, prípadne, že by bolo viac záujemcov,“ myslí si poslanec Hecht. Dražba je podľa neho pre mesto najvýhodnejšia v prípade, že sa chce mesto správať transparentne.

Hecht na januárové zastupiteľstvo predkladá návrh, aby bolo vyhodnotenie súťaže odsunuté z 22. januára na 30. apríl. Cieľom je „oddialiť vyhodnotenie súťaže aspoň dovtedy, pokiaľ nebude známe stanovisko prokurátora, či primátor konal nad rámec zákona pri pozastavení výkonu uznesenia zo 14. 12. 2017“.

Právna neistota

„V princípe je mi jedno, ako to bude, len aby sa tie domy predali. No raz keď sme sa dohodli na dražbe, mali sme na tom zotrvať – aspoň sme to mohli raz otestovať,“ hovorí Milan Burda, predseda komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť.

Ako sme už spomenuli, to, čo sa okolo Misionárskej deje, označil za prekvapivý ping-pong a zbytočné šachy.

„Tí, ktorí sa chcú prihlásiť do súťaže, sú teraz v právnej neistote. Môžu sa obávať, že bude súťaž zrušená. Nie je normálne, aby poslanci každý mesiac menili uznesenie,“ povedal zdroj z podnikateľského prostredia.

Tri bytové domy (v každom sú štyri jednoizbové byty), ktoré chce mesto predať, sú kultúrnou pamiatkou. Všetky sú v havarijnom stave, už v nich nikto nebýva. Budovy boli pôvodne súčasťou domu opatrovateľskej služby.

V predchádzajúcej verejnej súťaži pýtala radnica za jeden dom minimálne 120-tisíc eur, rovnako ako teraz. Minule ponuku nikto nepredložil.