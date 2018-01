Balaj: Nad ponukou zo Žiliny som dlho nerozmýšľal

Chlapec z Novej Vsi nad Žitavou to dotiahol už do tímu slovenského majstra. Po prestupe do MŠK Žilina sme ho vyspovedali.

24. jan 2018 o 12:40 Martin Kilian

Útočník Filip Balaj (nar. 2. 8. 1997) má za sebou prvý polrok v najvyššej súťaži, šesť strelených gólov a niekoľko štartov v reprezentačnej 21-tke. Sezónu predtým pomohol Nitre k postupu medzi elitu 20 presnými zásahmi.

Pre pár dňami zvažoval dve ponuky - z Dunajskej Stredy a Žilinmi. Vyhrala tá od majstra, podpísal zmluvu na 3,5 roka. So šošonmi už odcestoval na sústredenie do Spojených arabských emirátov, odkiaľ ochotne odpovedal na otázky MY Nitrianskych novín.

Prečo ste sa rozhodli pre Žilinu?

- Prišla ponuka, ktorá ma určite potešila. Žilina je minuloročný majster, takže určite som nad tým dlho nerozmýšľal a prikývol som.

Aké máte v novom klube ambície?

- Čo najrýchlejšie sa adaptovať. Je to niečo nové pre mňa, ale určite by som chcel dopomôcť v boji o ďalší majstrovský titul.

Rozlúčili ste sa s hráčmi a ľuďmi v Nitre?

- Na rozlúčku veľa času nebolo, ale stále som s chalanmi aj s trénerom v kontakte a som dohodnutý, že ešte určite na nitriansky štadión pred jarným začiatkom ligy zamierim.

Balaj je s novým klubom na sústredení v SAE. (zdroj: MŠK Žilina)

Chcete niekomu v Nitre poďakovať za to obdobie, čo ste tam boli?

- Určite by som sa chcel poďakovať všetkým trénerom, pod ktorými som mal možnosť hrať. Takisto patrí vďaka všetkým spoluhráčom a všetkým, ktorí v klube mali svoje miesto. Nitra mi ostane navždy srdcu blízka.

Keď ste začínali s futbalom, verili ste, že to môžete dotiahnuť do prvej ligy a do popredného slovenského klubu?

- Keď som začínal s futbalom, moje sny boli úplne niekde inde. Avšak stále som veril a robil všetko pre to, aby som mohol robiť to, čo ma baví. Nakoniec sa to teda potvrdilo.

Ako vás prijali v Žiline?

- V Žiline ma prijali chalani v kabíne fajn. Nálada je super, sú tu prevažne mladí hráči, doplnení skúsenejšími. Super partia. Dúfam, že sa čo najrýchlejšie usadím.

Čo povedala vaša priateľka? Bude s vami v Žiline?

- Spoločne sme sa tejto príležitosti potešili. Kristínka ma podporuje prakticky stále, za čo som jej strašne vďačný. Spolu sme viac ako rok a pol. Keď v tomto roku doštuduje, bude už so mnou v Žiline stále.