Na zápas Nitry s Feyenoordom sa chystá päťsto Holanďanov!

Nitrania chcú hrať proti renomovanému súperovi svoju aktívnu, útočnú hru. Veria v podporu z tribún.

31. jan 2018 o 7:45 Ladislav Odráška

Napätie narastá, nervozita stúpa. Starší dorastenci Nitry už o niekoľko dní nastúpia na svoj životný zápas. V play-off UEFA Youth League ich v utorok 6. februára čaká na štadióne FC ViOn holandský Feyenoord Rotterdam.

Nitrania sa na súpera zvučného mena zodpovedne pripravujú. „Zohnal som štyri videá z ich zápasov v Lige majstrov. Je však veľmi ťažké povedať, v akej zostave prídu, majú chlapcov, ktorí hrávajú aj za áčko,“ povedal tréner našej U19 Martin Babinec. Pred zápasom však zbrane neskladajú. „Chceme sa prezentovať odvážnou, aktívnou hrou ako v predchádzajúcich zápasoch. Divákom chceme ukázať pekný futbal,“ netají tréner.

Svedomitá príprava

Tým, že sa duel hrá už na začiatku februára, museli hráči FC začať so zimnou prípravou skôr. „Na základe testov z decembra sme hráčom rozdali individuálne plány. Prípravu sme začali v trošku svižnejšom tempe. Je to pre nás dôležitý zápas, chceme v ňom uspieť a byť dobre pripravení,“ vraví Babinec.

S blížiacim sa výkopom zápasu to pomaličky začína žiť aj v kabíne. „Napätie narastá, ale tiež koncentrácia a súdržnosť hráčov,“ prezradil kouč. Podľa krajného obrancu Lukáša Fabiša sa na zápas svedomito pripravujú. „Holanďania sú známi veľmi dobrou kombinačnou hrou s veľkým množstvom prihrávok. Budú húževnatí, majú viac skúseností z európskych pohárových zápasov. Pre nás môže byť výhodou, že sa hrá iba na jeden zápas a hráme ho takmer doma,“ povedal Fabiš.

Optimizmom srší aj krídelník Dominik Guláš. „Všetci sa tešíme, dúfame, že nás príde povzbudiť veľa ľudí a podarí sa nám postúpiť. Čakám zápas s množstvom súbojov vo vysokom tempe. Feyenoord bude mať rýchlych a technických hráčov,“ povedal Guláš.

S loptou krídelník Dominik Guláš, ktorý od začiatku roka trénoval s áčkom FC Nitra. (zdroj: Karol Scholtz)

Kto bude mať lepší fanklub?

Výhodou pre Nitranov play-off o osemfinále hrajú doma, nie však pod Zoborom. Pre rekonštrukciu štadióna sa zápas odohrá v Zlatých Moravciach. „Je to škoda, na domácom trávniku sme veľmi silní. Potvrdili to domáce zápasy v Youth League. Veľmi som chcel hrať doma, pokiaľ by sa nezačalo s rekonštrukciou štadióna. Pevne verím, že aj napriek tomu si nájdu naši priaznivci cestu na zápas, prídu nás povzbudiť a vytvoria nám domácu atmosféru,“ hovorí Babinec.

Nebude to však také jednoduché, ako avizuje klub na svojej stránke, hostia z Holandska si totiž vypýtali pre svojich priaznivcov 500 lístkov! „Bude to určite veľký faktor. Ak sa bude hrať pred profutbalovým publikom, bude to lepšie aj pre chlapcov. Verím, že príde aj veľa našich fanúšikov, nevýhoda, že nehráme v Nitre, bude menšia,“ dodal Babinec.

Summa sumárum: FC Nitra - Feyenoord Rotterdam, 6. 2. o 16.00 na štadióne FC ViOn. Máte už vstupenku?