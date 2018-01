Vianočné stánky možno zostanú vonku po celý rok. Nechajú ich na námestí?

Mesto chce urobiť na stánkoch malé vylepšenia z dôvodu veľkého spádu námestia.

29. jan 2018 o 18:08 Miriam Hojčušová

NITRA. Vianočné stánky možno zostanú vonku počas celého roka. Potvrdili nám to na radnici.

Počas minulých rokov už stánky v tomto čase na Svätoplukovom námestí neboli. Nové stánky, ktoré mali v decembri premiéru, však dodnes do skladu neodviezli. Desať patrí mestu, dvadsať je majetkom firmy, ktorá ich radnici požičala.

„Riešime vlastné priestory na uskladnenie stánkov, prioritne zvažujeme priestor bývalých kasární. Mesto ale zvažuje a plánuje aj možnosť celoročného využitia stánkov,“ vyjadril sa v piatok prednosta radnice Igor Kršiak.

Od čoho bude závisieť konečné rozhodnutie, nepovedal.

Musia ich upraviť

Nároky na uskladnenie nových stánkov sú väčšie ako v prípade starých. U dvoch z desiatich sa dá demontovať len strecha. Zvyšné sa dajú rozobrať na jednotlivé steny. Staré stánky však majú rozoberateľné aj samotné steny.

Možno toto je dôvod, prečo mesto stále nenašlo miesto, kde svojich desať stánkov uskladní. Prečo však dodnes neodnieslo ani tých dvadsať, ktoré má prenajaté od firmy?

„Stánky sú na námestí z dôvodu potreby vykonania drobných opráv a bežnej údržby. Po uskladnení sa niektoré práce nedajú na nich vykonať. Rovnako chceme urobiť malé vylepšenia z dôvodu veľkého spádu námestia,“ reagoval prednosta.

Dodal, že stánky sú prirodzene vyrobené pre rovnú plochu s možnosťou malej korekcie.

„Veľké prevýšenie musíme dolaďovať, a to sa dá zamerať, len keď sú stánky na mieste.“ Minimálne v jednom stánku je podľa kuloárnych informácií už poškodená podlaha.

Využitie po celý rok?

Ako sme spomenuli, mesto nevylúčilo ani alternatívu, že stánky zostanú vonku. V hre je údajne aj Svätoplukovo námestie, „ale stánky by boli v inej polohe, ako sú umiestnené teraz“.

„Pokiaľ nájdeme model celoročného využitia stánkov, budú využité aj počas fašiangov,“ povedal prednosta.

Nemenovaný zdroj tvrdí, že sa uvažuje aj s možnosťou, že v Nitre zostanú aj stánky, ktoré sú požičané od firmy. Niektoré z nich možno mesto kúpi – samozrejme, ak firma vyhrá súťaž.

Primátor Jozef Dvonč na decembrovom zastupiteľstve hovoril aj o využití starých stánkov, ktoré sú uskladnené v bývalých kasárňach. Dali by sa vraj po oprave využiť pri multifunkčných ihriskách a časť by sa mohla postaviť ako stále mestečko.

„Otázka je, či niekde na Sihoť alebo do mesta na pešiu zónu. A každý víkend by sa to dalo prenajímať,“ zauvažoval v decembri primátor.

Chcú dokúpiť ďalšie stánky Mesto za desať vianočných stánkov, ktorých súčasťou je elektroinštalácia, vlani zaplatilo vyše 98-tisíc eur. Dodala ich firma MK Illumination. Dvadsať zvyšných stánkov si mesto požičalo od tejto firmy za symbolické euro – ich dovoz, montáž a demontáž má stáť tritisíc eur. Do tohtoročných Vianoc plánuje radnica dokúpiť ďalšie stánky. Budú musieť ladiť s tými, ktoré už kúpila vlani.

Článok vyšiel 29. 1. v MY Nitrianskych novinách