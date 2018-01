Odchyt holubov vyšetruje polícia ako týranie zvierat

Podnet dala pracovníčka prokuratúry. Z okna kancelárie videla klietky, z ktorých sa holuby pokúšali dostať von.

NITRA. Odchytom holubov v Nitre sa zaoberá polícia. Vyšetrovateľka začala trestné stíhanie za prečin týrania zvierat. Informoval nás o tom hovorca prokuratúry Jaroslav Maček.

Podľa polície mali byť holuby týrané „verejne alebo na mieste verejne prístupnom“. Na ich odchyt upozornila údajne pracovníčka prokuratúry, ktorá podala trestné oznámenie. Priamo z okna kancelárie videla odchytové klietky, ktoré boli umiestnené na objekte tržnice.

Odchyt robí firma

Stav holubov znižuje mesto už roky, objednáva si na to špecializované firmy. Rovnako postupujú aj mnohé ďalšie mestá. Čo konkrétne prekáža osobe, ktorá podala trestné oznámenie, prokuratúra nepovedala.

„Údajne, že sa holuby pokúšali z klietky vyletieť a nemali vodu,“ naznačil zdroj z radnice.

Polícia začala vo veci konať 18. decembra, vypočuť už mala pracovníkov firmy, mestských úradníkov zatiaľ nie. „Iba sme odpovedali na otázky Policajného zboru,“ povedal Jozef Stančík z odboru komunálnych činností a životného prostredia.

Za odchyt holubov je zodpovedná firma, ktorá ho musí realizovať „v zmysle platných predpisov“. Mesto podľa Stančíka navrhuje a pred samotným výkonom následne konzultuje počet a rozmiestnenie klietok.

Znečistené potraviny

Radnica sa pred časom vyjadrila, že zatiaľ zaznamenala len jednu sťažnosť v súvislosti s odchytom – práve od osoby, ktorá podala neskôr trestné oznámenie. Z okna kancelárie mala vidieť, ako sa chytené holuby snažili dostať von z klietky a narážali o mreže.

„Prekážalo jej, že holuby nemajú zabezpečenú vodu a že na ne prší či sneží. Nádobky s vodou sa ale v každej z klietok nachádzajú,“ informovala ešte v decembri radnica.

Firma svoju klietku odniesla 28. novembra, na streche tržnice ešte jedna zostala. Patrí mestu, umiestnená je tam celoročne. Je otvorená, takže na odchyt momentálne neslúži.

„Uvažujeme, že ju pri najbližšej sanácii holubov sfunkčníme z dôvodu nadmerného množstva holubov v okolí tržnice,“ povedal Stančík.

Mesto podľa neho eviduje veľa sťažností od predávajúcich aj kupujúcich „na znečisťovanie potravín exkrementami“.

Dravce nechcú

Odchyt premnožených holubov mesto zabezpečuje od roku 2006 výlučne do odchytových klietok – vtáky do nich vojdú za krmivom, ale von sa nedostanú.

„O nasadení dravých vtákov sme po viacerých konzultáciách aj so samotnými sokoliarmi neuvažovali, a to z dôvodu vysokej nákladovosti a nízkej efektivity,“ informoval Jozef Stančík.

Zatiaľ posledný odchyt ukon-čila firma 22. decembra. Do desiatich klietok odchytila 1 564 holubov. Mesto jej za každého zaplatilo 1,80 eura. V cene je okrem monitoringu a odchytu zahrnutý aj zber a odvoz kadáverov do kafilérie. Vtáky predtým usmrtia oxidom uhličitým.

Firma na svojej webovej stránke garantuje, že má všetky potrebné osvedčenia aj povolenia od veterinárnej a potravinovej správy, ktoré ju oprávňujú odchytávať mestské holuby a prepravovať ich.

Predpis nevydali

V posledných rokoch sa ozývajú hlasy, že odchyt do klietok je nehumánny. Podľa ochranárov sú riešením mestské holubníky, kde holubom odoberú vajíčka a nahradia ich umelými. Holubia populácia tak postupne zostarne a nerozmnožuje sa.

„Na znižovanie stavu holubov nie je vydaný právny predpis Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR,“ reagoval Miroslav Oberfranc z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre.

Dodal, že v regióne neevidujú podnety v súvislosti s odchytom holubov.

„Najväčším problémom nie je to, že sú holuby odchytené do klietky, ale to, ako dlho v nej zostanú a koľko ich tam je natlačených. Plus by malo byť samozrejmosťou, že sa dostanú k vode a krmivu, aby netrpeli. Či to tak bolo aj v Nitre, bude treba na základe podnetu preveriť,“ povedal zdroj blízky polícii.

