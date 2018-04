Dídžej kabíny túži po ďalšom titule

Vždy optimisticky naladený, komunikatívny chalan z teplého Portorika si užíva finiš volejbalovej sezóny v tíme Nitry. Zachutili mu halušky i ryžový nákyp.

5. apr 2018 o 7:45 Martin Kilian

Tím Mareka Kardoša sa v závere sezóny spolieha aj na výkony smečiara z Karibiku. Pablo Guzmán svojimi smečmi „prestrieľal“ Bystrinu do finále. Zhovárali sme sa ešte pred začiatkom finálových bojov s Prievidzou.

Prečo ste si vybrali volejbal?

- Keď som mal 8 rokov, zavolali ma do školského volejbalovému tímu. Odvtedy som si tento šport zamiloval. Volejbal je u nás tretí najpopulárnejší šport a je veľmi sledovaný. Hlavne zápasy reprezentačného tímu.

Čo pre vás volejbal znamená?

- Veľmi veľa. Prináša vášeň do môjho života, nádherné momenty. Z priateľov sa stali moji bratia. Okrem iného, dal mi šancu precestovať svet. Mohol by som napísať esej o skvelých veciach, ktoré mi volejbal priniesol.

Pablo Guzmán - nar. 2. 6. 1987 v San Juane (Portoriko) - smečiar, 188 cm, slobodný, bez detí - majster Belgicka, Portorika a Líbye víťaz Švajčiarskeho pohára a vicemajster Švajčiarska - s tímom Portorika si zahral Svetovú ligu - hrával aj beach volejbal na medzinárodnej úrovni

Ako ste sa dostali do Nitry? Hrali ste v tejto sezóne predtým niekde?

- O slovenskej lige som nevedel nič. Sezónu som začal na Cypre za Omoniu Nikózia. Náš tím sa zúčastnil aj v CEV Cupe. Rozhodol som sa odísť do lepšej ligy. Môj agent našiel Nitru, ako úradujúceho šampióna v kvalitnejšej súťaži, tak som využil túto šancu.

Vyhrali ste národný titul v troch krajinách. Chcete v Nitre pridať ďalší?

- Odkedy som prišiel, je to mojím cieľom. Je vždy pekné vyhrať v ďalšej krajine.

Hrali ste volejbal v Amerike, Ázii aj Európe. Vidíte rozdiely?

- Mentality sú rozdielne a záleží aj od úrovne ligy. Ale v konečnom dôsledku každý chce to isté - vyhrávať. Kým vyhrávate, všetko je okej.

V Nitre ste pár mesiacov. Už ste si zvykli?

- Považujem sa za človeka, ktorý vychádza s každým a rýchlo si zvyká na nové situácie. Najviac som si musel zvykať na studené počasie. Predsa len, som chalan z teplého Portorika...

Na vašej pozícii smečiara je v tíme viacero hráčov. Ako vychádzate so spoluhráčmi?

- Tento tím má dostatočnú hĺbku prakticky na každej pozícii. Každý hráč môže prísť na palubovku a odviesť skvelý výkon. Najhlavnejšie však je rešpekt a vzájomná podpora. Od prvého dňa to cítim takto, a to je skvelé. Dôležité je aj to, že každý tu hovorí anglicky a nemáme problém s komunikáciou.

Potrebovali ste čas, aby ste sa zohrali s nahrávačmi Jurajom Zaťkom a Petrom Porubským?

- Áno, trvalo to pár zápasov, pretože som bol zvyknutý hrať trochu rýchlejšie, ale teraz sme už určite na rovnakej vlne. Obaja sú skvelí nahrávači.

Smečiar Pablo Guzmán je oporou Nitry počas vyvrcholenia sezóny. (zdroj: Ladislav Odráška)

Ako ste videli semifinálovú sériu s Prešovom? Vyhral lepší tím?

- Bola to skvelá semifinálová séria. Jednoznačne, oba tímy hrajú výborný volejbal. My sme boli favoritom vzhľadom na výsledky základnej časti a sme obhajcovia trofeje. Ale nikto nečakal, že Prešov zdvihne úroveň svojej hry a že séria potrvá maximum zápasov. Aj súper veľmi chcel vyhrať a postup by si zaslúžili obaja. Majú môj rešpekt a pre mňa sú aj Prešovčania víťazi tejto série.

Prečo bolo v zápasoch toľko emócií?

- V play-off je veľa emócií. Vtedy nechávame na palubovke naše duše. Je to v štýle „teraz alebo nikdy“. Veľmi sa mi páčilo, že sme cítili podporu fanúšikov, špeciálne v poslednom semifinálovom zápase.

Vy ste už hrali volejbal na viacerých miestach na svete. Kde boli najlepší fanúšikovia?

- Pravda je, že nemôžem vyzdvihnúť jedných alebo druhých. Našťastie, na každom mieste, kde som hral, boli oddaní fanúšikovia a každé miesto bolo niečím výnimočné.

Ako sa vám páči v Nitre? Skúsili ste už aj nejaké slovenské jedlá či nápoje?

- Mesto je pekné, páči sa mi jeho poloha, s riekou, hradmi a blízkymi vrchmi. Ľudia sú milí, máme peknú halu a všetko je blízko. Nemôžem sa sťažovať. Samozrejme, skúsil som tradičné jedlá a naozaj mi chutili. Napríklad halušky alebo ryžový nákyp.

Naučili ste sa už niektoré slovenské slovíčka?

- Samozrejme, tie základné. Ďakujem, prosím, všetky čísla, krásna, dobrý deň, pekný večer, čaute, dobrú chuť, dobré ráno, dobrú noc a nejaké ďalšie.

Čo robíte vo voľnom čase?

- Relaxujem, pozerám televízne seriály, idem na prechádzku alebo na kávu, do kina. Alebo si zahrám playstation s chalanmi, prečítam knihu, idem si zaplávať či na masáž.

Dozvedeli sme sa, že sa staráte o hudobnú produkciu v kabíne.

- Ha-ha, áno, páči sa mi, keď v tíme vládne dobrá nálada. Mám rád takmer každý typ hudby. Samozrejme, latinské rytmy sú moje obľúbené. Z interpretov spomeniem napríklad Daddy Yankee, Don Omar či Marc Anthony.

Ako vidíte šance Nitry vo finále proti Prievidzi?

- Myslím si, že to bude skvelá finálová séria. Ľudia nás budú podceňovať, a to nám len pomôže. Z môjho pohľadu je favoritom naše mužstvo.