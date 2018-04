Na všetkých ostatných by sme mali, tvrdí Mezei

Najlepší výkon Nitry v sérii ostal vygumovaný nekompromisným hokejom Banskobystričanov v tretej tretine – vyhrali ju 4:0, rovnako ako celú vojnu o finále. Corgoni majú po sezóne, bronz je im horký.

4. apr 2018 o 8:49 Martin Kilian ml.

Banskobystrický zimák kričal na slávu v životnej forme hrajúcim „országhovcom“, o pár metrov ďalej sa tichým pochodom hrnuli Nitrania do šatne. V kabíne dunel každý šuch. „Obrovské sklamanie,“ precedil Branislav Mezei. „V základnej časti sme sa naháňali za prvým miestom, napokon sme ho uhrali a v podstate sa nám to vypomstilo. Myslím si, že na všetkých ostatných súperov by sme v play-off mali, na Banskú nie, hoci skončila štvrtá,“ vleklým hlasom pokračoval kapitán.

Corgoni síce vo štvrťfinále v najrýchlejšom čase vybavili Nové Zámky, ale pred bránami im došlo palivo. A Banská Bystrica ho mala požehnane. Bielo-modrí dostali na frak doma 1:2, 3:4 a vonku 3:6, 2:5, s baranmi prehrali za rok 13 z 15 zápasov. „Takúto štatistiku si ani nepamätám. Treba sa nad tým asi zamyslieť, že prečo vedia proti nám vyhrať. Je to možno o tom, aké mužstvo majú vyskladané oni a aké my. Možno o nejakom prístupe všetkých hráčov,“ rozmýšľal nahlas 37-ročný obranca s 240 zápasmi v NHL.

Hladký koniec škrie o to viac, že k múru pritlačení Nitrania sa včera vypli k najlepšiemu hokeju v sérii, dve a pol tretiny mali baranov na lopate. Góly Kutálka a Mikúša však uvrhla do zabudnutia silná 51. minúta. Banská Bystrica sfúzovala eleganciu so silovosťou a ukázala, že v piatok nechce ísť na piaty zápas do Nitry. „Náš najlepší zápas v sérii. Konečne sme viedli, hrali sme dobre, mali viac z hry. Bohužiaľ, prišlo vymyslené signalizované vylúčenie a šiesty hráč nám dal gól, potom Mišo (Krištof, pozn. red.) zlomil hokejku na buly, už sme to nestihli nejako dostriedať a za pol minúty bolo z 2:1 zrazu 2:3...“ hľadel na štvrtý zápas najproduktívnejší bek Nitry v play-off (3+7 v 9 zápasoch).

Branislav Mezei patril medzi opory Nitry v play-off. (zdroj: SITA)

Iskra moderným nechybovým hokejom dokončila dielo v najkratšej dobe – 4:0 na zápasy v sérii, akú aj odborníci hádali za najdlhšiu v play-off. „Treba uznať, že hrali výborný hokej. Nepoľavili ani na minútu, nikdy neopustili svoj štýl, hrali fakt dobre a zodpovedne, ukázali nám, ako sa má hrať play-off. Nikto z nich nespravil ani nejakú chybu, čo bolo úžasné sledovať. Ťažko povedať, či aj keby sme hrali najlepšie, ako sme vedeli, či by sme na nich mali,“ ospevoval Mezei obhajcu.

Nitra skončila skôr, ako chcela, ale keď sa v októbri krčila na siedmom mieste, kto by bol povedal, že to bude bronzová sezóna?

Ľad pod Zoborom ešte nerozpúšťajú, dnes o 17.00 h je na programe piaty zápas juniorského finále proti Trenčínu, 27. apríla si to rozdajú reprezentácie Slovenska a Francúzska. Medzičasom budú šerifovia Kováčik a Chrenko dumať, kto pôjde z kola von. Dá sa čakať, že niektoré kontrakty sa otrasú v základoch. A v septembri začne honba za siedmou medailou v rade.