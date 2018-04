Polícia varuje pred zvýšeným počtom zveri na cestách

Vodiči by mali nechávať zrazenú zver na mieste, inak sa dopúšťajú pytliactva.

5. apr 2018 o 17:11 Ladislav Odráška

GALANTA. Včera zaznamenala polícia v okrese Galanta až päť škodových udalostí, pri ktorých došlo k stretu auta so zverou. Všetky sa zaobišli bez zranení.

Aj z toho dôvodu varuje polícia vodičov, aby rátali s migráciou zveri cez cestu. „Vodiči by mali zvýšiť obozretnosť pri prejazde niektorých úsekov ciest, ktoré sú označené príslušnou dopravnou značkou upozorňujúcou na zvýšený výskyt zveri,“ povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

V prípade zrážky so zvieraťom je vodič povinný udalosť nahlásiť na políciu. „Lesná zver je majetkom užívateľa daného poľovného revíru, ktorému takouto udalosťou vznikla škoda. Polícia užívateľa poľovného revíru o nehode vyrozumie a v spolupráci s ním zabezpečí odstránenie prekážky a sprejazdnenie cesty,“ vyjadrila sa hovorkyňa.

Ak by sa vodič rozhodol vziať zrazenú zver so sebou, mohol by sa dopustiť trestného činu pytliactva.