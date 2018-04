Stavjaňa: V športe by mali platiť jasné pravidlá

Tréner corgoňov najradšej spomína na obdobie z jesene, keď hráči Nitry prekonávali sami seba. Pod Zoborom bude pokračovať.

10. apr 2018 o 7:20 Ladislav Odráška

Hokejisti Nitry majú od utorkového večera definitívne po sezóne. Aj keď semifinálové vypadnutie s Banskou Bystricou ešte neprebolelo, pri spomienke na úvod sezóny sa dá povedať, že bronz a prvé miesto po základnej časti sú menším zázrakom. Aj to boli témy, o ktorých sme sa rozprávali s trénerom Antonínom Stavjaňom, ktorý prišiel ku kormidlu HK počas sezóny a z hráčov dokázal tradične vyžmýkať maximum.

Hovorí sa, že sezóna sa hodnotí podľa posledného zápasu? Dá sa teda v tomto prípade hovoriť o neúspešnej?

- To by bolo veľmi zjednodušené a takýmto súdom by som sa rád vyhol. Rovnako tak môžeme povedať, že v lige je ďalších sedem tímov, ktoré by s nami menili.

Čo rozhodlo v semifinálovej sérii?

- Bez väčšej analýzy asi to, že sme zle začali celú sériu už doma. Mali sme pretlačiť Banskú Bystricu už v prvom zápase.

Bol v tom trochu aj komplex z Bystrice?

- Bilancia s Banskou Bystricou je pre Nitru dlhodobo negatívna, to je pravda.

Počas semifinálovej série ste určite hútali, ako na Banskú Bystricu. Nedalo sa hrať tzv. antihokej alebo „zanďoura“? Či na to ste nemali vhodných hráčov?

- Spätne sa vždy vymýšľajú rôzne scenáre, čo by bolo keby. Titul sme pred dvoma rokmi získali naším herným poňatím. Hráči sa na to pripravujú celú sezónu.

