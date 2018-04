Vo vedení nitrianskej nemocnice nastala po mesiaci ďalšia zmena

Na stoličku generálneho riaditeľa by si mal v priebehu mesiaca sadnúť už tretí človek. Meno zatiaľ nepoznajú ani zamestnanci.

10. apr 2018 o 21:30 Miriam Hojčušová

NITRA. Vo vedení nitrianskej fakultnej nemocnice nastala ďalšia zmena. Ľubomír Dorociak vraj skončil vo funkcii generálneho riaditeľa. Nebol v nej ani mesiac.

„Dozvedeli sme sa o tom dnes popoludní, dôvody nepoznáme. Zajtra alebo pozajtra nám vraj predstavia nového generálneho riaditeľa,“ povedal zdroj z nemocnice. Jeho slová nám dnes večer potvrdili dve ďalšie osoby.

„Prišlo to narýchlo, Dorociak dnes nečakane odcestoval na ministerstvo a keď sa vrátil, boli sme bez riaditeľa,“ tvrdí zdroj. Podľa neho nešlo o klasické odvolanie z funkcie.

Dorociak bol vedením nitrianskej nemocnice len poverený, minister ho vymenoval 15. marca na dobu určitú, do obsadenia miesta víťazom výberového konania. V pozícii nahradil Kamila Kolejáka - prečo Kolejáka odvolali, ministerstvo nepovedalo.

Kto bude po odchode Dorociaka dočasne vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa, zamestnanci nemocnice netušia. „Možno to súvisí so zmenami v Národnom onkologickom ústave, kde rezignoval generálny riaditeľ Jozef Valocký. Verím, že nám ho nepošlú späť do Nitry,“ povedal položartom pracovník nemocnice.

Valocký, poslanec Národnej rady za Smer, v minulosti šéfoval aj nitrianskej nemocnici. V tom čase vykazovala výborný hospodársky výsledok, no lekári a sestry sa búrili. Podobná situácia nastala v Národnom onkologickom ústave. Valocký po medializácii podal rezignáciu, vo funkcii bude do konca apríla.

Ako sme už spomenuli, Ľubomír Dorociak bol generálnym riaditeľom nitrianskej nemocnice len necelý mesiac. Špekuluje sa, že ho ministerstvo presunie do vedúcej funkcie v inom zdravotníckom zariadení. Vlani na jeseň sa uchádzal o post ekonomického riaditeľa v Národnom centre reumatických chorôb v Piešťanoch.

Správu budeme aktualizovať.