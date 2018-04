Krištof zrejme do Fínska

Produktívna prvá formácia corgoňov sa rozpadá.

16. apr 2018 o 13:30 Martin Kilian

Vedenie HK Nitra avizuje pred novou sezónou významnejší rez v kádri, konkrétne mená však budú známe až v najbližších dňoch. Isté je, že na odchode sú útočník Michal Krištof i brankár Marek Laco.

112 bodov v 129 zápasoch Michal Krištof odohral za Nitru dve sezóny s nasledovnou produktivitou: 2016/17 základná časť: 56 z., 15+27, 42 b play-off: 13 z., 2+3, 5 b 2017/18 základná časť: 52 z., 17+40, 57 b play-off: 8 z., 2+6, 8 b

Prvá útočná formácia Krištof, Paulovič, Mikúš je v týchto dňoch súčasťou slovenskej reprezentácie, prví dvaja menovaní hrali aj na olympiáde, a tak nečudo, že o nich je záujem.

„Mišo už má iný klub dohodnutý. Maťo Paulovič nám má do konca mája oznámiť, či pôjde do zahraničia alebo nie. Ak by nešiel, tak by ešte zostal u nás. Tomáš Mikúš má od nás ponuku. Jeho strelecká potencia bola vysoká, takže ešte chce počkať na ponuky zo zahraničia, ale sám povedal, že tu bol spokojný a nevylučuje ďalšiu spoluprácu,“ vyjadril sa riaditeľ Miroslav Kováčik pre klubový web.

Nám sa podarilo zistiť, že Krištof sa vráti do Fínska, kde v minulosti pôsobil. Jeho novým chlebodarcom by mal byť Kärpät Oulu. Tento klub si v sobotu vybojoval účasť vo finále fínskej ligy, a preto je pochopiteľné, že sa sústredí na finiš sezóny a nezverejnil zatiaľ oficiálne podpis zmluvy s Krištofom.