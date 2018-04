M. Kováčik: V semifinále rozhodlo viacero faktorov, tým hlavným osobná statočnosť

Tri sezóny po sebe nemeškala hráčom výplata ani deň, hovorí prezident corgoňov Miroslav Kováčik.

17. apr 2018 o 7:40 Martin Kilian, Ladislav Odráška

Celý článok prináša aktuálne vydanie MY Nitrianskych novin

Hokejová sezóna je pre Nitričku už pasé, spomienky a dojmy z nej sú ešte stále čerstvé. S prezidentom HK Nitra Miroslavom Kováčikom sme rozobrali viaceré zaujímavé témy. Ako je spokojný s uplynulou sezónou, čo mu chýbalo od niektorých hráčov, ako hodnotí nové tváre, ktoré prišli do tímu počas sezóny? Načreli sme aj do ekonomickej stránky klubu.

Rozbeh do sezóny bol slabší. Ako vnímate prvé miesto po základnej časti a zisk bronzových medailí?

- Jednoznačne ako veľký úspech, nie je jednoduché dosiahnuť také umiestnenia toľko rokov po sebe. Nitra určite nepatrí medzi najbohatšie kluby, o to je to zložitejšie. Je to veľmi úspešné obdobie hlavne vďaka podpore pre hokej, ktorej sa nám dostáva z mesta a najmä od nášho primátora pána Dvonča. Aj touto cestou mu veľmi pekne ďakujem za všetko, čo pre nás robí. Bez ich náklonnosti k športu a hokeju by sme nemohli fungovať na takejto úrovni. Čo sa týka rozbehu sezóny, na každé mužstvo príde určitá kríza a my sme ju mali na začiatku.

Bol najväčším zlomom príchod trénera Stavjaňu?

- Samozrejme, bol to veľký impulz a dobré výsledky prišli skoro okamžite. Plus nemožno zabudnúť ani na čiastočnú obmenu hráčskeho kádra.

Možno trochu sklamaním boli výkony zámorských hráčov, niektorí museli dokonca odísť počas sezóny...

- Nepovedal by som to takto, väčšina mala dobrú sezónu a výrazne nám pomohli k prvému miestu po základnej časti. Nevydarenú sezónu mal brankár Hartzell, na jeho miesto prišiel Nathan Lawson a veľmi nám pomohol. Niekedy vám nemusí zapasovať prostredie a inde vyniknete. Všetko to boli kvalitní hráči.

Nitru sužovalo množstvo zranených. Pamätáte sa na podobnú sezónu s toľkými absenciami?

- Toľko zranení a najmä dlhodobých som ešte nezažil, a to som pri hokeji 33 rokov. Je malý zázrak, ako sme to všetko ustáli a dosiahli až na víťazstvá v základnej časti a vo Vyšehradskom pohári.

Bola účasť vo Vyšehradskom pohári správnym rozhodnutím? Nechýbalo hráčom trochu viac oddychu a regenerácie?

- Jednoznačne to bolo správne rozhodnutie. Od začiatku sme mali jasný cieľ vyhrať ho, čo sa nám aj podarilo. Nepopieram, že finančná odmena bola pre nás tiež zaujímavá. Skúste niekde zohnať 40-tisíc eur. V lete to bola kvalitná príprava a neskôr si nemyslím, že trénovanému hráčovi môžu uškodiť dva utorkové zápasy za mesiac. Kedysi sa hrala liga utorok, piatok, nedeľa a zvládali sme to. V neposlednom rade dostali príležitosť viacerí naši juniori.