Do divadla prišla NAKA. Dôvodom je oznámenie bývalého falošného policajta

Riaditeľ Dóczy podozrenie z rasizmu odmieta. Hovorí, že kulisár odišiel v skúšobnej dobe.

19. apr 2018 o 19:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Divadlo Andreja Bagara čelí podozreniu z rasizmu, vyšetruje ho Národná kriminálna agentúra. Trestné oznámenie mal podať muž, ktorý v minulosti ako falošný policajt vyberal pokuty od vodičov. V divadle pracoval približne 1,5 mesiaca ako kulisár.

„Včera tu boli policajti z NAKA,“ potvrdil riaditeľ divadla Jaroslav Dóczy, ktorého policajná návšteva prekvapila. „Prišli na základe udania toho pána, že bol prepustený z rasistických dôvodov.“

O prípade ako prvé informovali aktuality.sk.

Budú žiadať výpis z registra trestov?

Peter B. mal na skrinke v divadelnej šatni nájsť nápis, kde bolo údajne napísané „zdochni ty ž...k“. „Počul som, že malo ísť o nejakú židovskú narážku, ktorá bola napísaná rukou, ale nikto to nevidel. Mal to nafotené v mobile a ukazoval to ľuďom,“ povedal Petrov bývalý nadriadený.

Dodal, že muž u nich pracoval na pozícii stavač technických dekorácií: „Je to tímová práca. Ku koncu sa objavili nejaké sťažnosti, že nie je asi tímový hráč. A keďže bol v skúšobnej dobe, ukončili sme s ním pracovný pomer. Odišiel koncom februára.“

Peter B. pôsobil na riaditeľa veľmi dobre, ako slušný pán a stelesnenie etiky. „Poďakoval sa, že sme ho prijali do divadla, veľmi sympaticky pôsobil. Preto ma prekvapilo, že nás udal za rasizmus. Až neskôr som zistil, čo všetko má na rováši.“

Po tejto skúsenosti v divadle uvažujú, že budú aj „u takýchto povolaní“ žiadať od uchádzačov výpis z registra trestov. Doteraz bolo potrebné len u vyšších pozícií.

Pokutoval vraj len bohatých

Bývalý kulisár sa vo verejnosti zviditeľnil ako falošný policajt. Pred rokmi vyberal pokuty za vysokú rýchlosť na zlatomoravskej ceste. V auguste 2009 ho po naháňačke zadržali policajti, ktorí po unikajúcom aute strieľali. Zastavil ho až náraz do zábradlia na moste v Golianove.

O rok neskôr bolo vyšetrovanie prerušené, pretože obvinený zmizol. Zadržali ho v roku 2011 v Čechách, mal pri sebe falošné doklady. Policajná hovorkyňa vtedy povedala, že je stíhaný aj za iné skutky.

Bývalý železničný policajt vyberal pokuty vo svojej železničiarskej uniforme, na ktorej mal reflexnú vestu. K dispozícii mal aj falošné pokutové bločky. Pre médiá vtedy povedal, že zastavoval drahšie autá: „Bohatým vodičom som bral a chudobným som odpúšťal.“

Niektorí bývalí kolegovia z divadla špekulujú, že nápis na skrinku si Peter napísal sám. Riaditeľ poznamenal, že by nemal byť problém grafologicky zistiť, komu písmo patrí.

O stanovisko sme požiadali aj NAKA, zatiaľ sme ho nedostali.