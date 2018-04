Niektorí mestskí poslanci dostanú mesačne o stovky eur menej

Odmeny upravila novela zákona. Sú viazané na základný plat primátora.

21. apr 2018 o 18:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Od apríla dostávajú mestskí poslanci odmeny podľa nových pravidiel. Viacerí prídu o stovky eur mesačne. Župných poslancov sa zmeny v odmeňovaní nedotkli.

„Mestskí poslanci majú za viac práce menej peňazí,“ tak hodnotia viacerí volení zástupcovia občanov rozdiel medzi odmenami pre mestských a župných poslancov.

Podľa základného platu primátora

Zmenu zaviedla novela zákona o obecnom zriadení. Podľa nej môže mestský poslanec dostať za kalendárny rok maximálne jeden základný mesačný plat primátora. Doteraz si mohlo zastupiteľstvo určiť odmenu samo, limity neboli.

Nitriansky primátor Jozef Dvonč má aktuálne plat 4 936 eur. Z toho základná časť platu, z ktorej sa počíta odmena poslanca, je 3 044 eur. To je teda maximálna suma, ktorú môže dostať poslanec za rok. Vydelené dvanástimi mesiacmi, vychádza to na 253,66 eura mesačne.

Na radnici zaokrúhlili odmenu na 254 eur, potvrdil nám to prednosta Igor Kršiak. Túto sumu dostane poslanec, ktorý zastáva súbežne aj funkciu: zástupcu primátora, člena mestskej rady, predsedu stálej komisie zastupiteľstva, predsedu výboru mestskej časti, sobášiaceho.

Ostatní poslanci majú nárok len na paušálnu odmenu vo výške jednej pätnástiny základného platu primátora, čo je 203 eur mesačne.

Niektorí prídu o stovky eur

Za marec, keď ešte neplatili nové pravidlá, dostal mestský poslanec základnú odmenu 215 eur. Informovala nás o tom Andrea Trojanovičová z organizačného odboru radnice.

K tomu sa pripočítavali ďalšie odmeny, čo už teraz nie je možné. Napríklad, ak bol poslanec členom mestskej rady, prilepšil si o ďalších 165 eur mesačne, teda spolu dostal 380 eur. Predseda stálej komisie aj predseda VMČ mali „príplatok“ 149 eur, mesačne im to teda vychádzalo na 364 eur.

Niektorí poslanci vykonávali naraz viac funkcií, suma im podľa prednostu mesačne narástla aj na vyše 600 eur. Ako sme už spomenuli, od apríla je strop 254 eur.

Bude menej sobášiacich?

Na žiadne ďalšie odmeny už nemajú podľa Kršiaka nárok ani poslanci, ktorí vykonávajú funkciu sobášiaceho. Doteraz dostali za každý obrad 10 eur, respektíve 15 eur – ak sobášili mimo radnice.

Po novom im úrad vyplatí k poslaneckej odmene už len paušál určený na zvýšené výdavky na ošatenie a úpravu zovňajšku: 50 eur, ak za rok poslanec vykoná do deväť obradov, 100 eur za 10 – 19 obradov, 166 eur za 20 – 29 obradov a 266 eur za 30 a viac obradov.

Viacerí poukazujú, že to nie je spravodlivé a obávajú sa, že nebude mať kto sobášiť. „Obrady sú väčšinou v sobotu a už sumy, ktoré sobášiaci dostávali doteraz, boli symbolické,“ poznamenala pracovníčka radnice.

„Keď sobášim, zastupujem štát, preto mám aj štátny znak – neriešim úlohy poslanca,“ povedala poslankyňa Marta Rácová.

Odmeňovanie sobášiacich by podľa nej nemalo byť zahrnuté v odmene poslanca. Požiadala mesto, aby to preverilo. Prednosta sľúbil, že bude o tomto probléme komunikovať s ministerstvom.

Primátor hovorí o nepochopiteľnej zmene

„Nezostáva nám nič iné, len rešpektovať zákon,“ povedal poslanec Miloš Dovičovič, ktorý sa pýtal, čo bolo motiváciou na takéto úpravy. Otázku adresoval viceprimátorovi Martinovi Nemkymu, ktorý je aj poslancom Národnej rady.

„No, schváliť sme to schválili, bolo to predložené zo Zmosu (Združenie miest a obcí Slovenska). Bolo to stanovisko Zmosu, ktoré sme si osvojili. Niektoré veci sme z toho vyhodili, niektoré sme nechali. A toto je výsledok,“ odpovedal Nemky.

„Myslím si, že práve to, čo ste vyhodili – zníženie počtu poslancov – bola jediná rozumná súčasť toho návrhu,“ reagoval Dovičovič, ktorý kritizoval, že postupne prichádza k okresávaniu právomocí zastupiteľstva a k posilňovaniu právomocí primátorov a starostov.

Primátor Jozef Dvonč poznamenal, že aj on osobne by bol za zníženie počtu poslancov aj za vylúčenie možnosti, aby bol poslanec zamestnaný v podriadených organizáciách mesta. „Ale siahať na odmenu poslancov, to je myslím si vec, ktorá mala byť určená zákonom a ja si skôr myslím, že to nebola požiadavka Zmosu,“ dodal Dvonč.

Podľa neho bola požiadavka taká, aby si poslanci sami neurčovali odmeny. „Mali byť taxatívne určené podľa veľkosti mesta, to by bolo rozumné. To, že sa to zviedlo na výšku platu primátora, sorry, ale to je úplne nepochopiteľná zmena.“

Dostane viceprimátor o tisícku menej?

Zdá sa, že najviac si pohorší zástupca primátora Ján Vančo, ktorý je viceprimátorom na polovičný úväzok. Keďže nie je na túto funkciu dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, dostane podľa prednostu odmenu 254 eur mesačne. Doteraz mal mesačne vyše 1 300 eur.

Vančo to nekomentoval, no preposlal nám stanovisko z ministerstva vnútra, ktoré je určené Združeniu miest a obcí Slovenska. Píše sa tam, že aj poslancovi, ktorý nebol dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, „obec môže poskytnúť náhradu ušlého zárobku nad rámec odmeny za výkon funkcie poslanca“. A to v prípade, že si zastupovanie vyžaduje zvýšenú vecnú a časovú náročnosť práce.

Ministerstvo na záver svojho stanoviska upozorňuje, že nie je oprávnené podávať právne záväzný výklad zákonov, môže len vysloviť svoj právny názor.

Župní poslanci majú oveľa viac

„Finančne je výhodnejšie, ak ste poslancom samosprávneho kraja. Tí dostávajú podstatne viac ako mestskí poslanci a majú aj menej roboty,“ zhodli sa viacerí mestskí poslanci.

Odmeny župných poslancov sú závislé od výšky minimálnej mzdy, z roka na rok im rastú. Pre rok 2018 vychádza táto suma na 680 eur, vlani to bolo 616,50 eura.

Ak je župný poslanec členom komisie, dostane 720 eur mesačne, ak je jej predsedom, má nárok na odmenu 760 eur – rovnako aj v prípade, ak je členom rady. „Ak je poslanec predsedom komisie a členom rady, dostane odmenu 784 eur,“ informovala hovorkyňa župy Oľga Prekopová.

Dodala, že aktuálny plat župana Milana Belicu je 3 822 eur (vlani to bolo 3 646 eura). Okrem toho dostáva paušálnu náhradu 152,90 eura „na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie“.

Dvaja podžupani (Antošová a Kéry) majú odmenu po 480 eur mesačne, keďže sú poslancami Národnej rady. Ďalší dvaja (Csenger a Éder) dostávajú zo župy plat 1 911 eur. Sumy sú uvádzané v hrubom, treba ich zdaniť.

Okrem odmien majú benefity

Župní poslanci dostávajú okrem odmien paušálne náhrady cestovného, majú služobné notebooky aj mobily. Podľa Prekopovej je mesačný paušál na hovory 22,30 eura a na mobilný internet 10,46 eura.

Mestskí poslanci dostali na začiatku volebného obdobia notebooky, ktoré sú majetkom mesta. Majú nárok na parkovacie karty aj čipové karty na MHD. Radnica im podľa Trojanovičovej prepláca služobné cesty.