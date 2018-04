M. Kováčik: O nové mužstvo sa nebojím, budeme mladší, dravší

Z klubu odchádza šestnásť hráčov. Známe sú prvé štyri akvizície pre budúcu sezónu. Fanúšikovia corgoňov si budú zvykať na nové tváre.

30. apr 2018 o 12:25 Martin Kilian

Čo vedenie HK Nitra avizovalo, sa začína stávať realitou. Prichádza k veľkej obmene kádra.

„Zatiaľ viem povedať osem mien hráčov, ktorí by mali v tíme pokračovať. Sú to brankár Foltán, obrancovia Mezei, Rais, Versteeg, Miro Pupák a útočníci Blackwater, Slovák a Lantoši,“ začal vymenúvať prezident HK Nitra Miroslav Kováčik. „Plus máme záujem aj o Mikúša a Šišku, u nich je to otvorené. Ak si Paulovič nenájde klub v zahraničí, takisto bude pokračovať v Nitre, na Slovensku s ním máme platnú opciu,“ hovorí šéf klubu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Poďakovali sa šestnástim hráčom

Prezident klubu Miroslav Kováčik. (zdroj: Ladislav Odráška)

Ďalších 15 hráčov v Nitre nepokračuje. Vedenie klubu s nimi do ďalšej sezóny nepočíta. Sú to Laco, Ordzovenský, Rýgl, J. Milam, T. Milam, Korím, Krištof, Kutálek, Ručkayovci, Macík, Bradley, Kovacs, Csányi a Rzavský. „Takisto v Nitre nebude Lawson. Minimálne pre začiatok sezóny. Počítame s novou brankárskou dvojicou a jedným z nich bude Foltán,“ upresňuje Kováčik.

„Všetkým hráčom, ktorí u nás nebudú pokračovať, veľmi pekne ďakujeme za ich služby, čo spravili pre klub, a prajem im veľa úspechov v nových pôsobiskách, samozrejme nie proti nám... S každým sme sa rozišli priateľsky a korektne, taký je jednoducho hokejový život,“ dodal k odchodom prezident klubu.

Nová dvojica zo zámoria

Známe sú prvé dva príchody hráčov z Kanady. Do útoku prichádza krídelník Jesse Mychan (25 r.), so skúsenosťami z AHL, ECHL, druhej nemeckej ligy a EBEL. Mal by plniť rolu strelca. Obranu posilní o dva roky starší Graeme McCormack, ktorý posledné dve sezóny strávil v Nórsku a Francúzsku.

Po 7 rokoch sa vracia domov Nitran Erik Čaládi. Naposledy hral za Újpest v prvej maďarskej lige. Šancu dostane aj Lukáš Hrušík, dobre stavaný útočník, bývalý reprezentant do 20 rokov. Hrával doma za prvoligovú Považskú Bystricu.

„Samozrejme, ďalšie mená sú rozpracované, obzeráme sa viacerými smermi. Chceme dať priestor aj našim odchovancom, takisto oslovujeme ďalších slovenských hráčov, ale aj severoamerických,“ hovorí Kováčik.

Klub prejavil záujem o návrat dvoch odchovancov a je s nimi v kontakte. Obranca Richard Buri (24 r.) dokončuje univerzitu v Alabame a zvažuje návrat do Európy. Otvorený je aj comeback mládežníckeho reprezentanta Samuela Bučeka.

V lige aj maďarské kluby?

„Robíme prestavbu kádra, veríme, že mužstvo bude mladšie, silnejšie, hladnejšie po úspechu. Robíme všetko pre to, aby sme boli lepší. O skladbu kádra sa nebojím, na novú sezónu sa tešíme,“ zdôrazňuje Kováčik. Prvý tréning podpísaných hráčov by mal byť 7. mája.

Otázne je pokračovanie Vyšehradského pohára, pretože dva maďarské kluby - Miškovec a MAC Budapešť - prejavili záujem o účasť v slovenskej extralige. „Pred tromi mesiacmi boli stanovené podmienky, za akých prijmeme maďarské celky do našej ligy. Aktuálna ponuka je však nižšia, preto s ňou náš klub nesúhlasil. Uvidíme, ako to dopadne, rozhodnúť by sa malo v najbližších dňoch,“ dodal Kováčik.