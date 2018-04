V Seredi je futbalová eufória. Pôjde klub do prvej ligy?

Na pôde zväzu sa majú stretnúť prvé štyri kluby z druhej ligy. Potom budeme múdrejší, hovorí prezident ŠKF Róbert Stareček.

30. apr 2018 o 14:30 Ladislav Odráška

Futbalisti Serede sú veľmi blízko k tomu, aby prepísali históriu. Klub nikdy neúčinkoval v najvyššej súťaži, v tejto sezóne sú Seredčania veľmi blízko k tomu, aby to zmenili. Tri kolá pred koncom sú na čele druhej ligy so štvorbodovým odstupom pred druhou Skalicou a osem bodov pred tretím Popradom.

Ako je známe, klub na prvom mieste postupuje priamo do Fortuna ligy, druhý si zahrá baráž s predposledným celkom prvej ligy.

Kto to zaplatí?

Otázkou zostáva, či by ŠKF využil právo postupu. V okolí sa hovorí o viacerých verziách, spomína sa napríklad, že by klub išiel hore a hrával by v Trnave alebo o výnimke, na ktorú má každý nováčik právo v prvom polroku.

„Ešte sú do konca tri kolá, stať sa môže všeličo,“ začal rozprávanie prezident Serede Róbert Stareček. „Zatiaľ je u nás radosť, ale ešte sme neskončili prví. Chceli by sme však ligu vyhrať,“ priznáva. Čo bude však ďalej? „V pondelok máme na zväze poradu, prvé štyri tímy z tabuľky. Povedia nám podmienky, vyjasnia sa veci,“ hovorí Stareček. „Som zdržanlivý zatiaľ, radi by sme boli prví. Je u nás eufória, ľudia by samozrejme chceli, aby sme postúpili. Otázkou však je, kto to zaplatí?“ pokračuje prezident ŠKF.

Seredčania na jar idú ako švajčiarske hodinky, ešte nedostali gól. „Kolektív je výborný, hráme dobrý futbal. Trúfam si povedať, že keby ideme s týmto kádrom do ligy, pohybovali by sme bez problémov okolo 6.-7. miesta,“ hovorí Stareček trúfalo.

Požiadajú o dotáciu

Hráčsky káder môžu Seredi závidieť aj viacerí prvoligisti, horšie to však je so štadiónom. „Nejaké informácie máme, čo všetko treba porobiť. Vyhrievanie, kamerový systém, turnikety, osvetlenie... Žiadali sme o dotáciu zo zväzu, neprešla nám však. Čo máme informácie, v tomto roku nie sú na to peniaze. Až v budúcom roku požiadame opäť. Svedča-lo by nám urobiť aj novú tribúnu a šatne,“ vymenúva Stareček.

V klube si dali spraviť od projektanta štadiónov predbežný odhad. „Vyšlo to do milión eur, dá sa však aj za 2,5 milióna. Záleží na ceste, ktorou by sme sa vybrali.“

„Ľudia nám hovoria – veď choďte do ligy, na prvý polrok máte výnimku. Čo však potom? Aj v prípade, ak nepôjdeme do prvej ligy, musíme začať s nejakými rekonštrukčnými prácami. Pasport nám platí ešte rok, po jeho uplynutí sa musia nejaké veci porobiť. Škoda, že nám vtedy zväz nedal peniaze, mali sme prisľúbenú pomoc aj od mesta,“ dodal Róbert Stareček.