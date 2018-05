Chce hrať Sereď prvú ligu? MY vieme prví

Včera mali v klube zasadnutie výboru, kde sa k otázke postupu do najvyššej súťaže vyjadrili aj hráči.

9. máj 2018 o 12:41 Ladislav Odráška

Koniec dohadov, je rozhodnuté. ŠKF Sereď, momentálny líder druhej ligy, si podal prihlášku do najvyššej súťaže. Informáciu nám potvrdil prezident klubu Róbert Stareček. „Áno, je to tak, podali sme si prihlášku, aj v prípade baráže. Tú však nechceme hrať, chceme ligu vyhrať,“ povedal v stredu pre MY noviny.

„Včera sme mali zasadnutie výboru, na ktorom sa zúčastnili aj hráči. Všetci sa vyjadrili, že chcú ísť do ligy,“ vravel Stareček.

Klub sa podľa našich informácií musel rozhodnúť do zajtra. Štvrtok je totiž posledný termín na podanie prihlášky. Ak by tak neučinil, nemohol by postúpiť.

Otázne je, kde budú Seredčania hrávať. „To zatiaľ nevieme, je to v štádiu riešenia,“ vyjadril sa prezident ŠKF. Isté je, že v Seredi to možné nebude. Podľa našich informácií sa rozhoduje medzi Nitrou a Trnavou, vyzerá to na mesto pod Zoborom.

Do konca druhej ligy zostávajú dve kolá, Sereď má pred druhou Skalicou štvorbodový náskok. Je isté, že horšie ako druhá už neskončí. Do Fortuna ligy postupuje víťaz II. ligy priamo, tím z druhého miesta si zahrá baráž s 11. celkom najvyššej súťaže. Futbalisti ŠKF majú priaznivý žreb, v nedeľu cestujú na pôdu trinástej Spišskej Novej Vsi, kde môžu definitívne potvrdiť prvenstvo v druhej lige. Ak sa im to nepodarí, druhý mečbal budú mať o týždeň doma proti predposlednému Zvolenu.

Pritom ešte v roku 2007 účinkovala Sereď iba v piatej lige.

Tím ŠKF, ktorý vedú tréneri Michal Gašparík a Marián Šarmír, na jar ešte neprehral, inkasoval jediný gól.