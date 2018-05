Dosť bolo sľubov v Žiline

Skupina 28 odborníkov z rôznych sfér vytvorila plán a chce zmeniť Žilinu.

3. máj 2018 o 20:00 (RF)

Veľmi dobre poznajú problémy Žiliny, pretože sa s nimi dennodenne stretávajú vo svojej práci. Navrhli konkrétne riešenia, určili víziu a chcú pretvoriť svoje mesto na modernú mestskú metropolu. Skupina odborníkov pod vedením Petra Fiabáne predstavila PlánZA.

„Veľmi často počúvame ako sa niektoré veci nedajú vyriešiť. Nemáme peniaze, kompetencie, zvyknite si. Preto sa Žilina nerozvíja a stagnuje. Nemá plán ako sa posunúť dopredu. My chceme Žiline pomôcť zaradiť vyššiu rýchlosť.“, povedal Peter Fiabáne, ktorý zároveň kandiduje na primátora mesta Žilina ako nezávislý kandidát.

Plán ZA je živý dokument, otvorený pripomienkam na www.planza.sk. (zdroj: ml)

Dokument je otvorený pre podnety verejnosti

Takmer tridsiatka profesionálov od architektov, cez športovcov, odborníkov na dopravu, sociálne veci či vzdelávanie sa pustila do práce na dokumente, ktorý má odpovedať na otázku ako riešiť zásadné výzvy Žiliny.

„Vo väčšine oblastí sú to veľmi konkrétne riešenia. Inšpirovali sme sa aj v iných mestách a v zahraničí. Niekde to budú skôr vízie, ktorým smerom by sa malo mesto v najbližších rokoch vydať. Chceme ukázať, že sme odborníci, ktorí svojej práci naozaj rozumejú. Na druhej strane sme otvorení ďalšej diskusii a podnetom zo strany verejnosti. PlánZA je živý dokument a budeme veľmi radi, ak sa ľudia na stránke www.PlanZa.sk zapoja do jeho tvorby. Pripomienky budeme zbierať najbližšie mesiace. Následne ich vyhodnotíme a výsledný dokument tak môže byť vodítkom pre rozvoj mesta v najbližších rokoch.“, dodal Fiabáne.

Časť tímu 28 odborníkov, Žilinčanov, autorov Plánu ZA. (zdroj: ml)

S názvom dokumentu sa inšpirovali v Bratislave, kde tiež skupina odborníkov pod vedením Matúša Valla, kandidáta na primátora hlavného mesta, vytvorila Plán Bratislava ako zoznam riešení pre hlavné mesto. Dohodli sa na rovnakej značke a vzájomne sa podporujú. PlánZA by mal mať aj svoju tlačenú podobu, ktorá bude verejnosti distribuovaná na jeseň. Odborné skupiny vytvorili 5 kapitol dokumentu: moderné a otvorené mesto, kultúrne a sebavedomé mesto, bezpečné a starostlivé mesto, vzdelané a aktívne mesto, mobilné a zelené mesto.

Za platformou stoja napríklad psychologička Soňa Holúbková, architektka Lucia Streďanská, riaditeľ KC Stanica–Záriečie a Nová synagóga Marek Adamov, bývalý tréner majstra sveta v cyklistike a športovec Peter Zánický, odborník na IT Daniel Harcek, organizátor športových a komunitných podujatí Vladimír Randa, riaditeľka Univerzitnej knižnice v Žiline Alena Mičicová, Martin Brňák zo Slovenskej siete proti chudobe, odborník na dopravu zo Žilinskej univerzity Marián Gogola, športovec a manažér Tomáš Čelko, krajinná architektka Blanka Malá, zakladateľ združenia Kompostuj.me Michal Vavrík a mnohí ďalší.

Skupinu dal dohromady Peter Fiabáne, ktorý v marci tohto roku ohlásil svoj záujem kandidovať na primátora Žiliny. „Táto odborná platforma je však apolitická a my budeme veľmi radi, keď si jej riešenia osvoja aj iní kandidáti, či budúci primátor a poslanci mestského zastupiteľstva. O to nám ide, aby sa riešenia PlánuZA stali východiskom pre vyriešenie problémov, ktoré trápia všetkých Žilinčanov.“, dodal na záver Peter Fiabáne.