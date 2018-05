Sereď oslávila historický postup do prvej ligy (+FOTO)

Futbalisti Serede za celú druholigovú jar neprehrali ani jeden zápas. V nedeľu po zápase so Zvolenom oslavovali so svojimi fanúšikmi postup do Fortuna ligy.

21. máj 2018 o 9:38 Dušan Švehla, (RED)

Maroš Šarmír (jeden z dvojice trénerov ŠKF) si zalietal nad hlavami svojich zverencov. (Zdroj: Štefan Hubinák)

Písmo: A - | A + 0 67 Sereď - Zvolen 4:1 (2:1) Rekordná návšteva na seredskom štadióne sa prišla rozlúčiť s druhou ligou. V 5. minúte po Gregáňovej prihrávke vystrelil nebezpečne Tóth, ale Penksa bol pozorný. O minútu Morongovu strelu tečoval Kotora na roh. Po ňom hlavičkoval Djiby Ba vedľa brány. V 10. min. strieľal Ľupčo tesne nad. O osem minút sa dostával do šance Šimko, na päťke nezachytil center. V 27. minúte trafil Morong žrď. Minútu na to trafil Popin po prihrávke Bilasa iba do gólmana. Po polhodine hry padol prvý gól, po centri Mečiara ho dával Popin hlavou. V 33. min. zakotvila Mečiarova strela z hranice šestnástky vo vinkli - 2:0. Vzápätí znižoval po Gregáňovom centri Psársky hlavou. Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Seredské oslavy (autor: Štefan Hubinák) (10 fotografií) V 60. min. nastrelil Laura v šanci Gábriša, hneď na to netrafil opustenú bránu. Potom Mečiar prestrelil bránu. Domáci zvyšovali v 75. minúte zásluhou hlavičky Michalíka. Konečný výsledok stanovil Loduha. Po stretnutí sa konali veľkolepé oslavy postupu, pohár odovzdal Seredčanom generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Stále však nie je vyriešená otázka, kde bude ŠKF na jeseň hrávať. Isté je, že Trnava to nebude. Góly: 30. Popin, 33. Mečiar, 75. Michalík, 79. Loduha - 34. Psársky.

R Očenáš, ŽK: Pavlík (Zvolen), 1189 divákov.

ŠKF: Penksa - D. Baša, Djiby Ba, Michalík, Mečiar - Bilas, Bankole (46. Loduha), Richnák - Morong (50. El-Razek), Popin, Laura (73. Bosý). Tréneri M. Gašparík, M. Šarmír. Ostatné výsledky 30. kola

Šamorín - Inter 1:1 (1:1), 13. Barbosa - 38. Labuda.

Nové Mesto - Komárno 0:1 (0:0), 89. Nurković.

Skalica - Trebišov 2:0 (1:0), Podbrezová B - L. Mikuláš 0:0, Bardejov - FK Pohronie 1:0 (1:0), Lok. Košice - Spišská N. Ves 5:0 (2:0), Žilina B - Poprad 5:0 (4:0). 1. Sereď 30 20 6 4 73:25 66 (+21)

2. Skalica 30 19 5 6 46:27 62 (+17)

3. Poprad 30 15 7 8 45:25 52 (+7)

4. Lok. Košice 30 15 6 9 50:35 51 (+6)

5. Žilina B 30 15 4 11 71:41 49 (+4)

6. Komárno 30 12 7 11 49:58 43 (-2)

7. Šamorín 30 12 6 12 38:33 42 (-3)

8. Inter 30 12 5 13 45:46 41 (-4)

9. FK Pohronie 30 9 11 10 41:35 38 (-7)

10. Trebišov 30 10 7 13 27:44 37 (-8)

11. L. Mikuláš 30 9 9 12 38:39 36 (-9)

12. Bardejov 30 10 5 15 39:47 35 (-10)

13. Nové Mesto 30 9 5 16 33:57 32 (-13)

14. Sp. N. Ves 30 8 6 16 32:60 30 (-15)

15. Zvolen 30 7 7 16 25:53 28 (-17)

16. Podbrezová B 30 6 8 16 24:51 26 (-19)



