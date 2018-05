Na bicykli prešla pol Európy. Doma jej ho pod nosom ukradli

Bicykel mala zamknutý a odstavený pod oknami kancelárie.

25. máj 2018 o 16:14 Ladislav Odráška

ŠAĽA. Grétka Zozuľáková je zamestnankyňa mestského úradu v Šali. Okrem toho je spolu s manželom Michalom vášnivou cyklistkou. Za sebou majú množstvo výletov na dvoch kolesách. Pred rokom absolvovali cestu z Fínska z polárneho kruhu do Šale. Za 23 dní prešli 2626 kilometrov. Rok predtým si vyrazili k Čiernemu moru.

Do práce na bicykli

Práve bicykel, na ktorom absolvovala 48-ročná Gréta expedíciu k Čiernemu moru, jej včera ukradli. V Šali spred kultúrneho domu, zamknutý a za bieleho dňa...

„V rámci kampane do práce na bicykli sme poskladali tím, do roboty sme celý mesiac chodili na bicykloch. Išli sme na obed a približne o 13.45 som ho už nemala pred budovou,“ spomína si na včerajšok Gréta Zozuľáková.

Bicykel mala zamknutý a takpovediac priamo pod oknami kancelárie... „Zamrzí to samozrejme, mala som k nemu citový vzťah. Nikdy ma nesklamal,“ hovorí zamestnankyňa mesta. Bodaj by aj nie, na spomínanom bicykli prešla viac ako 10-tisíc kilometrov. „Každý rok najazdíme približne 6000 kilometrov. Na tomto som bola na cyklotúre pri Čiernom mori, prešli sme desať krajín.“

Najbližšie do Ukrajiny

Napriek tomu, že prešla na ňom takmer pol Európy, odcudzili jej ho doma v Šali a rovno pod nosom. „Je to smutné, najmä keď si spomeniem, v akých podmienkach sme tam boli. Stanovali sme, hocikde sme ich nechávali a nezmizli nám. Prídeme domov a v rodnom meste nám ho ukradnú,“ vraví Gréta Zozuľáková a dodáva: „Apelujeme, aby chodili ľudia do práce na bicykloch a chránili si prírodu, je to ekologické. Je smutné, že sa musíme báť nechávať si vonku bicykle, na miestach, kde nie sú kamery.“

Napriek nepríjemnej skúsenosti na bicyklovanie s manželom nezanevrú. „Máme v pláne absolvovať túru k všetkým partnerským mestám Šale. V lete by sme chceli ísť na Ukrajinu, do Moldavska.“