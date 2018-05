Domy s opatrovateľskou službou zmenia na bytové, o služby je malý záujem

NITRA. Dva domy s opatrovateľskou službou (DOS) v Nitre zmenia štatút. Stanú sa z nich bytové domy, majú byť však naďalej určené pre seniorov. Prípadne sa zvažuje, že v jednom z nich budú byty pre vekovú kategóriu nad 45 rokov, respektíve 50+.

Návrh na zmenu účelu využitia stavby DOS Janka Kráľa 2 a DOS Bernolákova 16 schválili v máji poslanci. Dôvodom je podľa mesta nezáujem obyvateľov spomínaných zariadení využívať opatrovateľské služby. Vraj práve preto sú viaceré byty v DOS Janka Kráľa v súčasnosti neobsadené.

O ubytovanie neprídu

Keď sa ľudia dozvedeli, že mesto chce zmeniť štatút a z dosov sa stanú bytové domy, začali sa šíriť rôzne fámy. Obyvatelia, ktorí tu bývajú, dostali strach, že ich vysťahujú.

„V žiadnom prípade nepríde obyvateľ dosu ani po zmene štatútu o ubytovanie,“ vyhlásil na zastupiteľstve primátor Jozef Dvonč.

Povedal, že v zariadeniach sú teraz voľné miesta, pretože ubytovaný klient musí odoberať aj nejakú sociálnu službu. „Toto robí mnohým problém, pretože tú službu momentálne nepotrebujú. A keby náhodou potrebovali, dá sa to riešiť preubytovaním do zariadenia na Zobore.“

Primátor dodal, že po zmene štatútu budú klienti odbremenení od poplatkov za opatrovateľské úkony, ktoré aj tak nechcú platiť. Zároveň navrhol, aby bytové domy dostali prívlastok senior.

Účelovo nízke objednávky

V DOS Janka Kráľa je pre seniorov určených sto bytov (garsónky a dve dvojgarsónky), šesť z nich nie je obsadených. Prijímateľom opatrovateľskej služby je 87 zo 101 obyvateľov.

V DOS Bernolákova je k dispozícii 22 jednoizbových bytov, obsadené sú všetky. Prijímateľom opatrovateľskej služby je osemnásť z 24 obyvateľov.

„Byty sú prideľované občanom aj s nízkym príjmom, ktorí poberajú opatrovateľskú službu s nízkym počtom hodín, čo neplní svoj účel. Seniori v dome s opatrovateľskou službou si prvotne riešia bytovú otázku, o čom svedčí aj fakt, že si objednávajú opatrovateľskú službu účelovo s nízkym počtom hodín,“ píše sa v dôvodovej správe materiálu, o ktorom rokovali poslanci.

Viceprimátor Ján Vančo sa pýtal, či v budúcnosti nebudú kapacity domov s opatrovateľskou službou chýbať.

„Týchto kapacít sa nebudeme nijakým spôsobom zbavovať. Vychádzame len z reality, pretože dnes sú ľudia povinní, aby mohli bývať v takomto dome, objednať si úkony opatrovateľskej služby a platiť za ne. Keď to bude klasický nájomný byt, budú to môcť urobiť, no nebudú povinní,“ reagoval prednosta Igor Kršiak.

Dodal, že klienti si môžu v prípade záujmu objednať terénne sociálne služby.

Opatrovateľky zostanú

Poslanec Štefan Štefek chcel vedieť, či bude zmena štatútu spojená aj s prepúšťaním opatrovateliek. Vedúca odboru sociálnych služieb Naďa Šimová uistila, že nie. Povedala, že dnes je nedostatok opatrovateliek v teréne aj v pobytových zariadeniach.

„V minulosti sa robil výber, dnes sa robí nábor,“ poznamenala.

Primátor povedal, že pre chýbajúce opatrovateľky mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu len do 16. hodiny, pritom iný konkurenčný subjekt to dokáže robiť do 19.-20. hodiny.

Mesto si podľa Šimovej dokonca musí objednávať opatrovateľskú službu pre dvadsať obyvateľov u jedného neverejného poskytovateľa.

Ubytujú aj mladších?

Štefek navrhol, aby bol jeden z bývalých dosov zameraný na cieľovú skupinu 45, respektíve 50+. Aj ľudia z tejto vekovej kategórie sa dostávajú do situácie, keď potrebujú pomoc s bývaním - napríklad po rozvode či ukončení vzťahu.

Ak chcú získať byt postavený s finančnou podporou štátu, sú znevýhodnení. „Vždy ich predbehne každý žiadateľ, ktorý má minimálne jedno dieťa,“ povedala Naďa Šimová.

Dodala, že sa zbierajú žiadosti na byty postavené s podporou štátu na Hlbokej ulici a ukazuje sa, že aj seniori majú záujem, „čo ale asi nebolo celkom zámerom výstavby na Hlbokej“.

Aj podľa toho, aké žiadosti prídu, navrhnú nový štatút bytových domov - bývalých dosov. Zaoberať sa ním bude aj mestské zastupiteľstvo.