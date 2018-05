Galád: Ak chceme ísť vyššie, musíme investovať

Futbalová Nitra má za sebou úspešnú nováčikovskú sezónu, hoci polovicu odohrala mimo svojho štadióna.

28. máj 2018 o 12:31 SITA, Martin Kilian

Siedme miesto je reálne odzrkadlenie, kam Nitra patrí, povedal v rozhovore tréner Ivan Galád. Do novej sezóny by chcel získať štyroch nových hráčov.

Jarná časť bola neobvyklá, odohrali ste ju bez domáceho prostredia. Ako ste spokojný s výkonmi mužstva?

- Na celú sezónu sa treba dívať veľmi racionálne. Dostali sme od vedenia klubu cieľ, aby sme skončili do 10. miesta. V polovici sezóny sme vedeli, že nebudeme hrávať v Nitre. Chýbali nám diváci, atmosféra, vôňa Zobora a hradu. Ale napriek tomu sme podávali primerané výkony a dosiahli reálne výsledky. Vyhrali sme skupinu o udržanie.

Na tribúnach chýbali fanúšikovia. Boli to z tohto pohľadu pre vás smutné tri mesiace?

- Áno, bolo to veľmi náročné. Nevedel som si to predstaviť v januári. Až počas sezóny sme si uvedomili, aj hráči, aké ťažké je nehrať domáce zápasy v meste Nitra. Keď sa to stalo Prešovu, vypadol. Keď sa to stalo Trnave, zachránila sa v poslednom kole.

Za čo by ste hráčov pochválili a za čo hanili?

- Pochválil by som ich za pracovnú atmosféru počas každého pracovného dňa, za vzťahy medzi sebou a s trénermi. Sklamalo ma naše posledné vystúpenie v barážovom zápase proti Žiline.

V jarnej časti ste mali troch nových hráčov - Militosjan, Farkaš, Vestenický. Ako vás uspokojili ich výkony?

- Všetci traja sú veľmi dobrí futbalisti, ale v najdôležitejšom rade sú to inteligentní a slušní ľudia. Bol by som veľmi rád, aby zostali v našom mužstve aj v novom ročníku.

Siedme miesto je pre nováčika výborné. Je reálnym odzrkadlením, kam Nitra patrí?

- Áno, povedal som to aj pred začiatkom ligy, že Nitra patrí na 5. až 10. miesto našej najvyššej súťaže. Pokiaľ by sme chceli - čo by som bol veľmi rád - atakovať hornú šestku a pohárovú Európu, musíme investovať. Do hráčov, do pracovného režimu, do diagnostiky tréningového procesu, do všetkého. Verím, že sa raz toho v Nitre všetci spoločne dožijeme.

Čo vám ukázal barážový zápas so Žilinou?

- Najdôležitejšiu vec - náš najlepší strelec z jesennej časti je v Žiline náhradník... Som rád, že sme tento zápas hrali, výsledok bol sklamaním, ale je aj motiváciou do novej sezóny, do našej dennodennej práce. Verím, že to podobne zapôsobilo aj na našich hráčov.

Aké zmeny v kádri očakávate a aký je váš výhľad do nového ročníka?

- Som zástanca stability a dlhodobej práce. Rozlúčime sa s Lolom a Abrahámom. Dvaja hráči teda odchádzajú a ja verím, že štyria noví prídu. Hovorím o ofenzívnych hráčoch.

Tešíte sa na plné tribúny na novom štadióne?

- Každý deň neskutočne sledujeme postup prác, každý deň chodím na stavbu. Cítim sa tam, ako keď som si staval rodinný dom. Verím, že tento štadión bude takým domom pre všetkých fanúšikov FC Nitra a budú tam radi chodiť. Našou úlohou je, aby sme im ponúkli zábavu a pekný šport.

Jarné štatistiky FC Nitra ODOHRANÉ MINÚTY: Kóňa 1080, Križan 1035, Hroššo, Kuník a Niba 990, Šimončič 856, Charizopulos 719, Kotrík 714, Militosjan 651, A. Fábry 646, Fabiš 585, Vestenický 561, Vencl 547, Machovec 499, Steinhübel 488, Farkaš 406, atď. ODOHRANÉ ZÁPASY: 12 - Kóňa, Križan, Militosjan, A. Fábry, 11 - Niba, Kuník, Hroššo, Charizopulos, 10 - Šimončič, Kotrík, 8 - Vestenický, 7 - Vencl, Fabiš, Machovec, Steinhübel, Valenta, M. Fábry, atď. GÓLY: 6 - Vestenický, 3 - Šimončič, 1 - Kotrík, A. Fábry, Steinhübel, Machovec, Charizopulos, Farkaš. Nastúpilo 24 hráčov.

