Kecskeméthyho éra v Nitre: dva federálne tituly, tritisíc divákov pod holým nebom

Počas víkendu zomrel v Holandsku vo veku 85 rokov Ján Kecskeméthy, československá trénerská legenda v hádzanej.

31. máj 2018 o 11:10 SITA, Martin Kilian

Ženská hádzaná v Nitre zažila zlaté obdobie na začiatku sedemdesiatych rokov. Trénerom družstva, ktoré vtedy dvakrát získalo federálny titul, bol Ján Kecskeméthy. Aj on písal históriu tohto športu pod Zoborom.

Rodák z Bratislavy bol počas svojej hráčskej kariéry československým reprezentantom. Ako tréner československej reprezentácie žien obsadil so svojimi zverenkami zhodne štvrté miesto na MS 1978 v Bratislave a na OH 1980 v Moskve.

S Plastikou Nitra a so Štartom Bratislava získal v sedemdesiatych rokoch dovedna tri tituly majstra Československa. Bol prvým československým koučom, ktorý pôsobil v Dánsku. Neskôr viedol mužskú i ženskú reprezentáciu Holandska.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako vysokoškolský pedagóg sa venoval výchove hádzanárskych trénerov. Medzi jeho žiakov patrili napríklad Jiří Zerzáň, manželia Tomáš a Jana Kuťkovci, Viera Zaťková, Pavol Streicher a mnoho ďalších úspešných koučov. V roku 2012 ho uviedli do Siene slávy slovenskej hádzanej.

Jeho manželka Nora Scheerová pochádzala z Nitry. Ján Kecskeméthy zomrel počas víkendu v Roermonde.

Len tie najlepšie spomienky

Členkou zlatého tímu TJ Plastika Nitra bola napríklad Anna Očkajová Halásová. Na tieto roky rada spomína. Trénera Kecskeméthyho volali „Kečo“.

„Bola to najkrajšia éra v mojom športovom živote. Mala som veľa trénerov, kvalitných, už od detstva. „Kečo“ bol vynikajúci odborník, stratég, mám naňho len tie najlepšie spomienky.

Z každej hráčky dokázal využiť to, čo vedela najlepšie. Hovorí sa, že so ženami v kolektíve je ťažká práca. On vedel, kedy má byť tvrdý, a kedy má byť ľudský. Vedel skĺbiť staršie hráčky s mladými. A preto ten kolektív bol úspešný,“ spomína pani Anna.

Nitrianky hrávali ligové zápasy na ihrisku za Pionierskym domom (za dnešným CVČ Domino) pod holým nebom. „Zaujíma vás, na akom povrchu? Najprv tam bola škvara, potom jemná antuka, neskôr na japexových kockách. Na tú dobu veľmi dobrý povrch. Okolo ihriska sa na štadióne tiesnilo aj 3-4 tisíc ľudí, ďalší sedeli na strechách okolitých budov. Krásne časy,“ prezrádza Anna Očkajová Halásová. Zápasy Pohára európskych majstrov už hrali Nitrianky v hale v Bratislave.

Pomohli aj posily z Prahy a Bratislavy

Ľudovít Čutrík v publikácii Nitriansky šport do r. 2000 o.i. píše:

Po skúsenostiach z predchádzajúceho pôsobenia v najvyššej celoštátnej súťaži a v snahe nehrať v nej podradnú úlohu rozhodlo sa vedenie TJ a oddielu zabezpečiť na trénerský post vtedajšiu jedničku, v Bratislave pôsobiaceho Jána Kecskeméthyho. Kecskeméthy ponuku prijal s podmienkou vybavenia príchodu niektorých kľúčových československých individualít do Nitry. Tak si balila kufre do Nitry Pražanka Jana Kernerová, brankárka Herzogová (neskôr Chaternuchová), Michalová, Kovalovská (dnes Kuťková) a Salingerová. Ich prestupy funkcionári úspešnej doriešili. Zaradením týchto hráčok sila nitrianskeho kolektívu podstatne vzrástla a družstvo v súťažnom ročníku 1970/71 zožalo nevídaný úspech - v prvej celoštátnej lige zvíťazilo. Tento kolektívny výsledok zopakovalo aj v nasledujúcom súťažnom ročníku 1971/72.

Týmito víťazstvami sa družstvo po dva roky zúčastnili bojov o Pohár európskych majstrov a vstúpilo na európsku hádzanársku scénu.