Mestskú časť Nitry zaplavilo bahno. Za niekoľko dní už druhý raz

Futbalové ihrisko bolo znečistené aj pred týždňom. Keď ho dali do poriadku, všetko sa zopakovalo. Zápasy zrušili.

1. jún 2018 o 21:05 Miriam Hojčušová

NITRA. Krškany dnes popoludní zaplavilo bahno. Podľa miestnych sa počas silnej búrky valilo z role. Znečistilo niekoľko ulíc aj futbalové ihrisko.

„Podobná situácia bola aj minulý štvrtok, teraz je to ešte horšie,“ povedal Miroslav Gut, mestský poslanec za Krškany. Upresnil, že dnes zaplavilo ulice Biovetská, Liesková pri železnici (bahno je aj na trati), Na hlinách, Brigádnická, ale aj hlavnú Novozámockú. Mesto dalo komunikácie vyčistiť.

„Bolo to už po druhýkrát. Škody asi nie sú vysoké, lebo všetko sa to valilo po ceste,“ povedal nám Milan z Krškán. „Ľudia hovoria, že poľovníci už predtým vykopali nejaký jarok a ten väčšinu bahna zadržal – inak by to vraj bolo oveľa horšie,“ dodal Milan.

Futbalové ihrisko, na ktorom hrajú miestni aj mládež ČFK Nitra, zaplavilo pred týždňom aj teraz. Medzitým ho stihli dať do poriadku. „Tá práca vyšla navnivoč,“ povedal poslanec Gut.

„Na ihrisku je 20 cm vody, bahno je aj na ceste, kanalizácia nestíhala. V sobotu sa tam hrať nemôže, zápasy musia byť odložené,“ potvrdil Marián Grman, vedúci mužstva starších dorastencov.

V Krškanoch bolo bahno aj pred rokom. Miestni hovoria, že aj vtedy sa po búrke valilo z role za Katrušou. „Asi patrí nejakej spoločnosti od Nových Zámkov, myslíme si to podľa značiek na technike,“ povedal Miroslav Gut.

Dodal, že mesto hľadá riešenie, ktoré zabráni, aby sa situácia opakovala. Po minulotýždňovej búrke zvolalo rokovanie viacerých zainteresovaných, konať sa má začiatkom týždňa.