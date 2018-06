V Nitre rekonštruujú most, lávku nad stanicou možno postavia nanovo

Pre autá má zostať most zatvorený do konca júna. Chodci sa na druhý breh rieky dostanú.

2. jún 2018 o 10:00 Miriam Hojčušová

Most v Krškanoch rekonštruujú od mája. (Zdroj: Tomáš Holúbek)

NITRA. Rekonštrukcia mosta v Dolných Krškanoch pokračuje. Hoci sa začala neskôr, ako mesto avizovalo, práce majú byť dokončené v pôvodnom júnovom termíne.

O osude lávky nad železničnou stanicou nie je rozhodnuté dodnes. Na radnici pripustili možnosť, že ju nezrekonštruujú, ale nahradia novou.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Využívajú inú trasu

Práce na oprave mosta v Krškanoch, ktorý je prístupovou cestou k domom, kompostárni a čističke odpadových vôd, pokračujú podľa mesta bez komplikácií. Firma zdemontovala starú mostovku a časť oceľovej konštrukcie, zvyšnú očistila, urobila aj mostové prahy a dilatačný spoj. Nasleduje osadenie novej oceľovej konštrukcie.

„Termín ukončenia je v zmysle predloženého harmonogramu stavebných prác 30. júna. Nie je predpoklad a zatiaľ ani dôvod na predlžovanie termínu,“ povedal Andrej Jančovič z radnice.

Informoval, že most je pre autá úplne uzavretý od 9. mája a zostane to tak až do ukončenia rekonštrukcie. Lávka pre peších, ktorá je súčasťou mosta, sa využíva bez obmedzení.

Pôvodne mesto oznámilo, že most bude uzavretý od 9. apríla. Viacerí vodiči tak zbytočne jazdili po obchádzkovej trase už v čase, keď nemuseli. Prednosta Igor Kršiak pre portál nitra24 koncom apríla povedal, že sa čaká na úpravu obchádzkovej trasy, aby po nej mohli jazdiť aj ťažké autá.

„Využíva sa iná trasa, s akou sa pôvodne uvažovalo,“ povedal aktuálne Jančovič. Pripomenul, že nejde o verejné komunikácie, ale účelové honové cesty.

Opäť drevené dosky

Zákazku na rekonštrukciu mosta v Krškanoch, na ulici Medzi vodami, získala spoločnosť Strabag. Mesto s ňou podpísalo zmluvu 22. novembra – píše sa v nej, že práce majú byť ukončené do 29. decembra 2017. V januári pribudol dodatok, v ktorom bol termín zmenený „do 30. júna“.

Cena za opravu mosta je vyčíslená na 177 592,33 eura aj s DPH. Na financovaní sa spoločne podieľajú mesto, Nitrianske komunálne služby a Západoslovenská vodárenská spoločnosť.

Prednosta Kršiak povedal, že na moste opäť osadia drevené dosky, pretože iné riešenie statika nedovoľuje. Pripustil, že po rokoch budú opäť hrkotať. Práve na hrkotanie sa sťažovali obyvatelia okolitých domov, ktorí roky žiadali mesto, aby zabezpečilo rekonštrukciu.

Ak budú sumy podobné, postavia novú

Kedy sa začnú práce na oceľovej lávke nad železničnou stanicou, ktorá štyridsať rokov spája Staré mesto s Čermáňom, nie je známe.

Radnica si dala vlani vypracovať diagnostický prieskum a statický posudok, objednala si aj technickú štúdiu na rekonštrukciu za 22 200 eur. Teraz však uvažuje, že dá postaviť úplne novú lávku.

„Spracovaná je projektová dokumentácia rekonštrukcie lávky s tým, že čakáme na vyčíslenie nákladov investície novej lávky. Ak budú sumy približne rovnaké, schválená bude alternatíva výstavby novej lávky,“ informoval Andrej Jančovič. Náklady na rekonštrukciu boli predbežne vyčíslené na 180-tisíc eur.

Nech sa mesto rozhodne akokoľvek, predpoklad začatia prác je podľa Jančoviča ešte v tomto roku.

Železnice sa pre naše noviny v januári vyjadrili, že zo strategického hľadiska odporúčajú, „vzhľadom na výhľadovú elektrifikáciu Železničnej stanice Nitra“, vybudovanie novej lávky ponad železničnú trať.