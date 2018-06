Obrovský strom prišiel o konáre aj korene. Zrejme neprežije

Chodník, do ktorého prerástli korene, opravia. Soforu zrejme nezachránia, nie je to v pláne.

2. jún 2018 o 14:30 Miriam Hojčušová

Strom prišiel o dve tretiny koruny a dnes odstraňujú korene, ktoré zasahujú do chodníka. (Zdroj: mh)

NITRA. Obrovský strom, ktorý vyrástol na Párovskej ulici v Starom meste, najskôr radikálne opílili. Dnes odstraňujú jeho korene. O niekoľko mesiacov ho zrejme vypília.

Dôvodom je skutočnosť, že korene prerástli do telesa chodníka. Na útvare hlavného architekta sa vyjadrili, že záchrana stromu nie je v pláne.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Radikálne riešenie

Chodník, pod ktorým rastú korene, sa už pred rokmi zdvihol do výšky. Pracovníci strediska mestských služieb začiatkom minulého týždňa odkryli asfaltový povrch a zavolali odborníka na zeleň.

„V prvom rade chceme strom zachrániť. Urobí sa omladzovací rez, potom odstránime časť koreňov,“ povedal Ľubomír Muzika. Ako príklad uviedol podobný problém na Wilsonovom nábreží, kde strom prežil.

Na Párovciach to ale zrejme dopadne inak. „Habitus koruny mohutného stromu – sofora japonská – je potrebné upraviť radikálnym rezom,“ povedal Peter Žuffa z útvaru hlavného architekta.

Pred niekoľkými dňami odstránili až dve tretiny objemnej koruny po celom obvode tak, aby bola zachovaná rovnováha a stabilita stromu, ktorého obvod kmeňa je nad 200 cm.

„Následne budú odstránené všetky odkryté korene rozprestreté v telese chodníka,“ avizoval Žuffa. Práce robia dnes. Takto upravený strom bude podľa radnice s vysokou pravdepodobnosťou úplne odstránený v období vegetačného pokoja.

Prednosť má chodník

„Zachraňovanie stromov, pri ktorých dôjde k rozsiahlemu odstráneniu koreňového systému, sa v praxi neosvedčilo. Takto upravené stromy do dvoch rokov odumreli, úplne uschli,“ povedal Žuffa.

Ak teda mesto vopred vie, že strom nezachránia, prečo treba investovať do jeho úpravy? Na radnici argumentujú, že sa to robí „z dôvodu dokončenia opravy chodníka“.

V prípade lipy na Wilsonovom nábreží, ktorú sa podarilo zachrániť, zasahoval do chodníka len jeden koreň. Podobne to bolo pri Centro Nitra na Chrenovej, kde strom poškodil dlažbu. Na Párovskej je zásah do koreňov oveľa väčší, radnica hovorí o bezpečnostnom riziku.

Napriek tomu sa viacerí s výrubom nestotožňujú a pred opílením stromu avizovali, že sa zapoja do výrubového konania. „Hoci je otázne, či ešte bude čo zachraňovať,“ povedal pred týždňom ochranár.

„To, čo zostalo zo stromu dnes, je na zaplakanie. Mne ten zdvihnutý chodník neprekážal, je smutné, že kvôli jeho vyrovnaniu zlikvidovali nádherný strom,“ povedala obyvateľka domu odnaproti.

Podľa kuloárnych zdrojov sa na poškodený chodník stažovali miestni obyvatelia. Muzika z mesta povedal, že pre opravu sa rozhodli na základe vlastných zistení.