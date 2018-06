Ján Kocian oslavoval 60-tku. Prišli aj Skuhravý, Knoflíček, Moravčík či Karhan

Topoľčianky takú slávu ešte nevideli. Exhibícia na počesť slávneho rodáka pobavila veľkých aj malých.

3. jún 2018 o 13:50 Martin Kilian

Chlapec z Topoľčianok to dotiahol do veľkého futbalu. Do 17 rokov obliekal dres Tatrana ako žiak a dorastenec, neskôr ho štúdiá zaviali do Martina. Kto by bol vtedy povedal, že nakoniec si zahrá v československej reprezentácii, nemeckej bundeslige a bude mať úspešnú trénerskú kariéru?

Ján Kocian oslávil 60-tku exhibičným zápasom na trávniku, kde vyrastal. Prišli viacerí bývalí spoluhráči zo slávneho tímu, ktorý hral na MS v roku 1990 a mnohé ďalšie známe tváre.

„Som veľmi rád, že som sa stretol s bývalými spoluhráčmi, ktorých som dávno nevidel, hlavne tých z Čiech. Myslím si, že to bola vydarená akcia, aj pre deti, aj diváci si prišli na svoje, aj my na ihrisku. Pre Topoľčianky to bol významný deň, toľko prominentných športovcov tu nikdy nebolo,“ rozhovoril sa Ján Kocian pre MY noviny.

„Samozrejme, zaspomínali sme si aj na MS 1990 s Ľubom Moravčíkom, Skuhravým či Knoflíčkom. Človek by neveril, že je to už 28 rokov. Bolo to veľmi príjemné. Vážim si, že si našli čas a všetkým som sa poďakoval,“ netají.

Šesťdesiatku vníma ako životný míľnik. „Rýchlo to prešlo, hlavne od 50-ky. Len prednedávnom mi slovenskí reprezentanti gratulovali k abrahámovinám. Aktuálne trénerský angažmán nemám, ale nebránil by som sa pokračovať v práci. Obzerám sa skôr po zahraničí, tam som pôsobil v posledných rokoch,“ pokračuje Kocian.

Už trojnásobný dedko je doma v Banskej Bystrici, ale po tom, ako zrekonštruoval rodičovský dom, trávi v lete dosť veľa času aj v Topoľčiankach. „V sobotu som stretol aj ľudí z obce, ktorých som veľmi dlho nevidel. Niektoré tváre som ani nespoznal. Predsa len, od školských čias je to už dosť dávno,“ dodal s úsmevom oslávenec Ján Kocian.

