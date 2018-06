Nitra získala hokejistu, ktorý odohral v slovenskej lige 411 zápasov

Útočník sa v Trenčíne na novej zmluve nedohodol, vedenie corgoňov zareagovalo rýchlo.

5. jún 2018 o 7:45 Martin Kilian

Zaujímavý úlovok sa podaril manažmentu HK Nitra. V pondelok sa do prípravy stavjaňovcov zapojil útočník Jakub Gašparovič, ostrieľaný viac ako 400 zápasmi v slovenskej lige. Rodák z Trenčína si zahral aj v Čechách a EBEL lige. Naposledy získal s Duklou striebro.

Ako sa zrodil jeho príchod do Nitry? „Vzniklo to tak, že minulý týždeň mi volal šéf klubu pán Kováčik. Dopočul sa, že som sa nedohodol s Trenčínom. To som mu potvrdil a záujem z Nitry ma veľmi potešil,“ hovorí 28-ročný krídelník. „Nitra je klub, ktorý chce hrať vždy o titul, a to zavážilo pri mojom rozhodovaní. Mužstvo hrá už viac rokov pekný, útočný hokej. Hľadal som nové možnosti a ponuka z Nitry prišla absolútne vhod.“

V Trenčíne sa naposledy pohyboval vo štvrtej formácii, v Nitre by však mohol dostať väčší priestor na ľade. „Samozrejme, zaujímalo ma, na aké úlohy so mnou v Nitre rátajú. Vyzerá to tak, že na také, ako som bol zvyknutý, a to veľmi zavážilo,“ vysvetľuje.

S tímom sa osobne pozná s Matúšom Raisom z čias mládežníckej reprezentácie. „Ale s ostatnými sa za tie roky zo zápasov navzájom dobre poznáme, takže verím, že sa rýchlo etablujem.“ Na tréningu sa prvýkrát hlásil v pondelok, dovtedy trénoval individuálne.