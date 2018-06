Pri Nitre zasiahol bager blesk, zhorel

V stroji sa našťastie nikto nenachádzal.

7. jún 2018 o 10:55 Ladislav Odráška

DIAKOVCE. Včerajšie počasie narobilo problémy ľuďom na celom západnom Slovensku. Mnohým vytopilo pivnice, galóny vody pretekali ulicami a paralyzovali dopravu.

V okrese Šaľa voda nedosahovala takú intenzitu ako napríklad v Nitre. „Neriešili sme žiadne vytopené dvory či pivnice,“ ozrejmil šéf šalianskych hasičov Ľubomír Tuška. Napriek tomu zasahovali pri jednom vážnom zásahu. „V Diakovciach sme boli privolaní k požiaru pracovného stroja, ktorý sa vznietil po zásahu blesku,“ informoval Tuška. Udalosť sa stala na okraji dediny v priemyselnom parku v smere na Horné Saliby.

Bager bol odstavený zhruba o pol tretej na prístupovú komunikáciu, blesk do neho udrel približne o hodinu. „Požiar spozorovala sekretárka z jednej z fabrík v parku. Uvidela dym a plamene,“ hovorí Tuška. K zraneniam osôb neprišlo, v JCB sa našťastie nikto nenachádzal. Horšie obišiel stroj, ktorý je kompletne zničený.

„Okrem požiaru pracovného stroja sme zasahovali pri dvoch dopravných nehodách. Jedna sa stala v Šali, druhá v Diakovciach,“ dodal Tuška.

Druhá menovaná sa stala na zákrute do Tešedíkova pri kostole. „Na ceste bolo strašne veľa vody. Nehoda si vyžiadala menšie zranenia, oboch vodičov zobrali na pozorovanie. Jedného so zranenou rukou, druhého so zranenou hlavou,“ povedal predseda komisie verejného poriadku v Diakovciach Zsolt Gombos.