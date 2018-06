Nový brankár Nitry: Verím, že je správny čas na návrat

Brankárska otázka pod Zoborom je vyriešená. Bývalý nitriansky junior sa vracia po šiestich rokoch z Česka.

11. jún 2018 o 11:30 Martin Kilian

Dvojicu ochrancov klietky s Frederikom Foltánom pod Zoborom vytvorí 26-ročný Juraj Šimboch. Vyrastal v Šali, ale mládežnícke roky strávil v drese HK Nitra. Reprezentoval Slovensko aj na MS 20, ale neskôr sa pobral hľadať šťastie do Čiech.

Prečo sa vracia do Nitry? „Oslovili ma páni z vedenia klubu a prejavili veľký záujem, čo ma potešilo. Bol som dlho v Čechách v druhej najvyššej lige a cítil som, že je dobrý čas sa vrátiť. Nitra hrá o horné priečky, hokej sa tu robí na vysokej úrovni, preto som prikývol,“ vysvetľuje Šimboch.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Nitra získala hokejistu, ktorý odohral v slovenskej lige 411 zápasov

„Je to pre mňa výzva. V dvojici s Freďom som ten starší, takže zrejme so mnou rátajú na post jednotky, ale či to tak bude, vždy rozhoduje len výkonnosť. Trénera treba presvedčiť, šancu určite dostanem,“ uvažuje Juraj.

Z tímu sa najviac pozná s Raisom, Rapáčom, Slovákom a Čaládim. K mužstvu sa však zatiaľ nepripojí. „Áno, bude to návrat do známeho prostredia, ale ja budem teraz pokračovať v individuálnej príprave v Čechách. Dokončujem si totiž prvý ročník na vysokej škole, študujem diaľkovo za stavebného inžiniera v Ostrave. K mužstvu Nitry sa pripojím, keď sa pôjde na ľad,“ upresňuje Šimboch.

Počas šesťročného pôsobenia v Čechách vystriedal niekoľko klubov, väčšinou chytal v druhej najvyššej súťaži. Tá však nemá zlú kvalitu. „Ak si pozriete aj transfery, mnohí hráči idú z druhej českej ligy do slovenskej extraligy. Sú tu dobré mančafty - České Budějovice, ktoré viedol tréner Stavjaňa, Karlovy Vary, Jihlava, Slavia Praha a potom farmy extraligistov. Je to liga skôr pre mladších hráčov, aby sa vyhrali. Ja mám už 26 rokov a verím, že som sa rozhodol správne pre návrat do Nitry. S hokejom mám ešte svoje ambície,“ dodal Juraj. Pod Zobor príde aj s priateľkou Klaudiou, s ktorou v súčasnosti žije v Prostějove.