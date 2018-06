Po streľbe na okresnom úrade chcú zvýšiť bezpečnosť. Detektory nebudú

V pojednávacej miestnosti, kde riešia priestupky, budú zrejme kamery. Niekedy privolajú aj policajtov.

23. jún 2018 o 9:26 Miriam Hojčušová

NITRA. Pojednávacia miestnosť na okresnom úrade, v ktorej sa strieľalo, bola aj vyše týždňa po incidente zavretá. Pred dverami zostala natiahnutá policajná páska. Pojednávalo sa v inej miestnosti.

Prednosta Karol Borik požiadal pracovníčky priestupkového oddelenia, aby vytipovali rizikové pojednávania. Chce, aby bola na nich prítomná polícia. O zvýšení bezpečnosti hovorí aj ministerstvo vnútra.

Opatrenia súvisia s prípadom, ktorý sa stal predminulý týždeň v Nitre. Muž tu priamo počas priestupkového konania vytiahol zbraň a vystrelil. Guľka preletela medzi pracovníčkami, ktoré sedeli oproti za stolom.

Zamkli sa v kanceláriách

„Boli sme strašne blízko k obrovskému nešťastiu. Pojednávanie prebiehalo úplne normálne, bez problémov. Už prichádzalo k ukončeniu a podpísaniu zápisnice. Muž sa zohýnal, kolegyne si mysleli, že vyťahuje z tašky telefón - a on vystrelil,“ opísal nám situáciu prednosta Karol Borik.

Úradníčky sú dodnes práceneschopné, utrpeli šok. „Jedna stále dobre nepočuje, druhá má aj problém s okom, do ktorého sa jej dostal pušný prach,“ povedal zdroj z okresného úradu.

Nevylúčil, že ženy po návrate do práce už nebudú chcieť pojednávať: „Vôbec by som sa im po tom, čo prežili, nečudoval. Tá, ktorá vybehla z kancelárie ako prvá, išla hneď do kolien.“

Strach prežívali v osudnú stredu aj ďalší úradníci - najmä tí, ktorí majú kancelárie na chodbe, kde je pojednávacia miestnosť. Strelec v nej zostal sedieť a čakal na políciu. No nikto v tej chvíli nevedel, či nevyjde von a nebude v streľbe pokračovať.

„Táto vec sa nedala predvídať. Okamžite sme ľudí upozornili, aby sa pozamkýnali v kancelárii. Ja tu mám bočné schodisko, ktorým som mohol ísť dolu. Úrad sme na čas zatvorili,“ povedal prednosta.

Detektory nebudú

„Ministerstvo vnútra v týchto chvíľach uvažuje o zabezpečení kamerových záznamov z výsluchových miestností a pri rizikových klientoch uvažujeme o spolupráci s Policajným zborom, kde by pri týchto osobách boli prítomní príslušníci PZ,“ informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru ministerstva.

Dodala, že o inštalovaní detektorov kovov, ktoré by mohli odhaliť zbraň, na okresných úradoch neuvažujú.

„Toto je úrad s vyše tristo zamestnancami. Rieši agendy, ktoré v minulosti riešili desiatky úradov. Klientskym centrom prejdú denne stovky ľudí, bolo by nemysliteľné každého kontrolovať. Detektor by zdržoval,“ hovorí Karol Borik.

Zmenia legislatívu?

Na Okresnom úrade v Nitre sa každý mesiac koná približne stovka pojednávaní, riešia tu priestupky z dvoch okresov - Nitra a Zlaté Moravce.

„Ide najmä o občiansko-právne a majetkové spory. Veľakrát sú o veciach, že sa vám až rozum zastavuje. Máme notorických sťažovateľov, aj takých, ktorí robia problémy. Vykrikujú, nadávajú, bijú sa, zle sa správajú aj voči kolegyniam. Vtedy voláme mestských policajtov,“ poznamenal Borik.

Po novom by mali pri rizikových pojednávaniach - aspoň dočasne - asistovať spomínaní štátni policajti. Podľa prednostu by sa mala situácia v budúcnosti riešiť až na legislatívnej úrovni.

O výpovedi z nájmu zatiaľ nerozhodli

Strelec Jozef J. (65) z Nitry je vo vyšetrovacej väzbe. Stíhajú ho za prípravu úkladnej vraždy, za pokus vraždy aj nedovolené ozbrojovanie. Podľa polície chcel zavraždiť 68-ročného Petra zo susedného bytu v mestskom dome Senior na Kalvárii.

Obaja muži boli účastníkmi priestupkového konania na okresnom úrade, išlo o spor v oblasti občianskeho spolunažívania. Peter však neprišiel. Vraj zabudol, riešil problém s pokazenou chladničkou.

Ešte pred streľbou zrejme Jozef J. podpálil rozvodňu v bytovom dome na Kalvárii. Nájomníci zostali do ďalšieho dňa bez elektriny.

„Oprava stála približne 1 200 eur. Prípad je v štádiu vyšetrovania, páchateľ je zatiaľ neznámy,“ informovali na Službyte, ktorý je správcom bytového domu.

Jeho obyvatelia nám povedali, že Jozef bol problémový. Prednosta radnice Igor Kršiak reagoval, že správca nebol požiadaný o riešenie konkrétneho susedského sporu. Dodal, že všetci nájomníci „sú vždy dôkladne upozornení na dodržiavanie domového poriadku a teda aj pravidlá slušného spolunažívania“.

O výpovedi z nájmu pre obvineného Jozefa J. zatiaľ radnica nerozhodla.

Článok vyšiel v MY Nitrianske noviny