Aj nový hradný most vlhne, nemá omietku. Pamiatkari na nej trvajú

V hradnom areáli sa pracuje. V Gotickej priekope postavili lešenie, vynovia aj ochodzu pri Vazulovej veži.

24. jún 2018 o 15:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Na Nitrianskom hrade opravujú drevenú ochodzu, na ktorú sa vchádza z Vazulovej veže. Je v havarijnom stave, roky je preto uzavretá. Návštevníci z nej budú mať výhľad na Zobor.

Práce pokračujú aj v Gotickej priekope. Z jej kamenných stien odstraňujú novodobé cementové nánosy. Kedy bude omietnutý hradný most, zatiaľ nie je známe. Najskôr treba zabezpečiť, aby nevlhol.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Drevo je prehnité

Drevená ochodza je súčasťou jedného z najstarších zachovaných múrov na Nitrianskom hrade. Na jej opravu podľa agentúry SITA prispela nitrianska župa.

„Ochodza je zatvorená už minimálne 8-9 rokov, ak nie viac. Práce by mohli byť hotové niekedy v polovici letnej sezóny. Odhadované náklady sú približne 10-tisíc eur,“ hovorí biskupský ekonóm Martin Štofko.

Vymieňajú drevenú konštrukciu, keďže drevo je prehnité. „Zároveň sa opravuje rozpadajúci sa múr nad a pod ochodzou, aby táto časť bola kompletne obnovená a aby sa po nej mohli prejsť turisti aj domáci návštevníci aspoň v polovici sezóny,“ dodal Štofko.

V Gotickej priekope odstraňujú novodobé cementové špárovacie hmoty a nahrádzajú ich materiálom, ktorý umožňuje hradnému murivu dýchať. „Počas posledných 3-4 rokov to robíme na etapy, podľa finančných a personálnych možností.“

Kultúrny program v priekope tieto práce neovplyvňujú.

Dali urobiť prieskum

Ďalšie práce v hradnom areáli nie sú v tomto roku naplánované. Vyzerá to tak, že hradný most zostane naďalej neomietnutý. Štofko zatiaľ nevie povedať termín.

Hradný most nanovo postavili v lete 2011. Doteraz ho neomietli, pretože vlhne. Pamiatkari však na omietke trvajú - mal ju aj pôvodný historický originál.

„Z pohľadu Krajského pamiatkového úradu Nitra nie je obnova hradného mosta stále definitívne ukončená,“ vyjadril sa Rudolf Viršík, štátny radca z KPÚ Nitra.

Povedal, že biskupstvo v minulosti urobilo opatrenia, ktoré mali zabrániť nežiaducemu vlhnutiu konštrukcií mosta: „Zavĺhanie sa však nepodarilo uspokojivo eliminovať. Minulý rok si preto vlastník nechal spracovať prieskum a návrh technológie opráv u popredného českého odborníka na sanáciu zavlhnutých historických stavebných konštrukcií.“

Výstupom bola podľa Viršíka dokumentácia, ktorú krajský pamiatkový úrad s pripomienkami odsúhlasil. „Uskutočňovanie navrhnutých prác je limitované aj požiadavkami na poveternostné podmienky. Vlastník mosta s realizáciou zatiaľ nezačal.“

Ohrozená stabilita

Barokový most vedúci na hrad postavili v rokoch 1750 až 1780. V auguste 2011 ho dal biskupský úrad zrekonštruovať, pretože mal problémy so statikou. Nakoniec ho s pomocou ťažkých mechanizmov zbúrali a postavili nanovo.

V zápise z kontrolného dňa na stavbe sa píše, že všetky murované konštrukcie boli prevlhnuté a vo veľkej miere zasolené. Nepriaznivý stav podľa odborníkov spôsobila absencia ílovej vrstvy nad klenbami.

Vlhne však aj nový most, hoci použili ílovú vrstvu. Na murovaných častiach vidieť biely povlak - z malty sa vyplavuje vápno, ktoré je spojovacím materiálom. Podľa stavbára je ohrozená stabilita stavby.

„Stabilita mosta by mohla byť ohrozená v prípade, ak by sa to neriešilo dlhodobo,“ reagoval pred dvomi rokmi biskupský ekonóm.

Most stavala firma Jomakstav, postupovala podľa projektovej dokumentácie. Biskupstvo ju za súčasný stav neviní.