Do Nitry príde Slavia Praha. Rodí sa nový kanonier?

Galádov mančaft získal v minulom týždni skalpy Opavy aj Brna.

2. júl 2018 o 9:46 Martin Kilian

V troch prípravných zápasoch Nitry sa tešil už z piatich gólov! Nigérijčan Abdulrahman Taiwo sa začína dostávať do centra pozornosti fanúšikov. Naposledy pôsobil v tureckom Bursaspore a v Nitre sa prvý raz objavil už v septembri 2017, ale na úvodný majstrák ešte stále čaká.

„Najskôr bolo po prestupovom termíne a druhýkrát som zasa ešte nemal vybavené víza. Teraz už víza mám, aj kontrakt,“ vysvetľuje dobrou angličtinou čoskoro 20-ročný Nigérijčan, ktorý má slovenského manažéra.

Volajú ho jednoducho „Tajo“. Čakal, že sa mu bude v príprave tak dariť? „Či som prekvapený? Nie. Ja chcem strieľať góly aj v lige,“ netají. „Keď som na ihrisku, tak najdôležitejší je úspech mužstva a mojím ďalším cieľom je skórovať,“ hovorí útočník-hroťák, pravák. V Nitre sa udomácnil rýchlo, jeho najčastejším parťákom je Niba.

„Góly sú aj vizitkou dôvery, ktorú mi dal tréner. Na tréningu tvrdo pracujem a tréner sa mi veľmi snaží pomôcť,“ dodal mladík, ktorého obľúbenými hráčmi sú Thierry Henry a Zlatan Ibrahimovič.

Útočník Saša Popin, ktorého Nitra angažovala v lete, sledoval zápas len ako divák. Trápi ho boľavý chrbát.

Bol sobotňajší zápas proti Brnu rozlúčkou pre Tomáša Vestenického? To si nikto nepraje. Bývalý mládežnícky reprezentant sa má v pondelok hlásiť v poľskom klube Cracovia Krakov, hosťovanie pod Zoborom mu vypršalo. „Chcel by som hrať aj ďalej v Nitre, ale nezáleží to len odo mňa. Odchádzam do Krakova a spolu s manažérom budeme rokovať. Ak sa všetky tri strany nedohodnú na mojom návrate do Nitry, tak z toho nič nebude. Ja verím, že sa to podarí,“ povedal v sobotu večer v Pate a zahryzol do chutnej cigánskej.

Na zrekonštruovanom štadióne by mali Nitrania prvýkrát nastúpiť 4. augusta proti DAC-u (v 3. kole novej sezóny). Oficiálny otvárací zápas sa uskutoční 7. septembra počas asociačného termínu. „Podarilo sa nám vybaviť Slaviu Praha,“ prezradil predseda predstavenstva Marián Valenta. Ak si teda tréner Kozák nespomenie na Miroslava Stocha, môžu sa fanúšikovia Nitričky tešiť na návrat odchovanca.