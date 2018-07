V Nitre by mohla vyrásť hokejová hala s internátom pre mladé talenty

S návrhom na výstavbu haly oslovil poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja generálny manažér hokejového klubu HK Nitra Tomáš Chrenko.

12. júl 2018 o 12:08 SITA

NITRA. Pri Spojenej škole v Nitre by mohol vyrásť nový zimný štadión s internátom, kde by trénovali mladé hokejové talenty. S týmto návrhom oslovil poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja generálny manažér hokejového klubu HK Nitra a regionálny manažér Slovenského zväzu ľadového hokeja Tomáš Chrenko. „Mohla by tu vyrásť generácia úspešných športovcov, pretože myslím, že všetci vnímate, že celkovo šport vo svete je úplne inde ako u nás. V tejto akadémii by vyrastali najtalentovanejší hráči a športovci z celého regiónu,“ povedal na júlovom krajskom zastupiteľstve Chrenko.





Poslancom predložil vizualizáciu haly. Podobná už vyrástla pri strednej škole v Prešove a ďalšia sa čoskoro začne stavať v Trenčíne. Spojená škola na Slančíkovej ulici má podľa Chrenka vynikajúce podmienky pre šport, pretože sú tu dve telocvične, dve posilňovne, bazén aj vonkajšie multifunkčné ihriská.

„S vedením všetkých hokejových klubov v Nitrianskom kraji sme podpísali memorandum o spolupráci a dohodli sme sa, že v záujme nás všetkých je výstavba novej haly, ktorá pomôže vytvoriť podmienky na výchovu mladých športovcov – hokejistov, ale aj krasokorčuliarov,“ povedal Chrenko.

Poslanec Peter Oremus (nezávislý) navrhol, aby riaditeľ úradu kraja predložil na septembrové zastupiteľstvo štúdiu uskutočniteľnosti výstavby zimného štadióna s internátom, ktorá by obsahovala technickú špecifikáciu, vyčíslenie finančných nákladov, možné zdroje financovania a termín výstavby.

O jeho návrhu nakoniec plénum nehlasovalo. Schválilo procedurálny návrh Ivána Farkasa (SMK-MKP), aby tento zámer najprv prešiel príslušnými krajskými komisiami.



Poslanci sa v diskusii vyjadrovali k výstavbe haly pozitívne, zároveň však navrhovali systematickejšiu podporu športu v kraji. Poslanec a zároveň primátor Nitry Jozef Dvonč (Smer-SD, SNS, Most-Híd) podotkol, že kraj by mal riešiť infraštruktúru pre šport na svojom území komplexne a byť priekopníkom v tejto oblasti v rámci Slovenska.

„Naozaj by sme mali prevziať zodpovednosť za úroveň športu v kraji, ale systematicky,“ pripojil sa k tejto myšlienke Daniel Balko (SaS, OĽANO, KDH, Šanca, NOVA). Podľa Mariána Kéryho (Smer-SD, SNS, Most-Híd) by sa mohla spraviť analýza a v jednotlivých okresoch by župa podporila ten šport, ktorý tam dominuje.