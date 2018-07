Želanie trénera Jarábka: nech je proti Slovanu vypredané

Vionisti chcú v novej sezóne staviť na mix skúseností a mladíckej dravosti.

17. júl 2018 o 9:56 Ladislav Odráška

Juraj Jarábek pokračuje na lavičke FC ViOn. Tréneri sa nezmenili, ale mužstvo áno, a to dosť rapídne. Fanúšikovia sú zvedaví, čo to prinesie v majstrovských zápasoch. (Zdroj: Jozef Bedej)

Futbalisti Zlatých Moraviec - Vrábeľ chcú čo najskôr zabudnúť na nevydarenú jarnú časť. V krátkej letnej pauze prišlo v tíme k hotovému zemetraseniu, vymenilo sa prakticky celé mužstvo.

Podľa slov trénera Juraja Jarábka by sa pri Žitave chceli prezentovať poctivým futbalom založeným na dobrej defenzíve. Prísľubom sú mladíci z akadémie, ktorí dostanú určite šancu v prvom tíme.

ViOn sa v predchádzajúcom ročníku zachraňoval. Čo chcete urobiť, aby sa to v tejto sezóne neopakovalo?

- Vedenie na čele s novým športovým riaditeľom Jurajom Koprdom urobilo veľký kus práce. Odišlo kvantum hráčov, veľa ich prišlo. Letné obdobie je naozaj krátke, všetko robíme za pochodu. Verím, že sa nám to podarí poskladať tak, aby sme mali sezónu lepšiu ako jarnú časť.

Plánovali ste až takúto obmenu kádra?

- Rátali sme s tým, že veľa hráčov tu bolo na hosťovaní. Rozmýšľali sme aj nad filozofiou, že bude lepšie zobrať hráčov na dlhodobejší transfer, aby tu nebola fluktuácia. Sme klub, ktorý je nastavený pracovať na báze hosťovačiek, čo nie je až také výhodné. Radšej by som bral chlapcov z akadémie. Chvalabohu nám vyskočili teraz zaujímavé mená, v zime Švec, teraz Zelník. Som strašne rád, že chlapci robia konkurenciu. Milo ma prekvapili výkonmi, sú v prvej šestnástke. V tomto je veľké pozitívum, máme svojich chlapcov z akadémie.

V minulosti ste mali smolu na posily, zmenili ste kritériá na ich výber?

- Vždy tu bola nejaká domáca kostra, tá sa nám rozpadla. Kajo Karlík je dlhodobo zranený, Paľo Kováč skončil kariéru v požehnanom veku. Z kmeňových hráčov tu zostáva Orávik a Chren. Rátali sme aj Mišom Pintérom, ale jeho kauza nám urobila škrt cez rozpočet. Museli sme prebudovať kvázi celý tím.

Ste spokojný s vyriešením brankárskej otázky po odchode Pavla Kováča?

- Áno. Mali sme dohodu s Olomoucom ohľadom Reichla, ktorý vie chytať. Padol nám z neba Adrián Chovan, dohodli sme sa s pánom Rybníčkom na ročnej hosťovačke. Poznáme ho z majstrovstiev Európy, je tam veľký prísľub. Plus je tam Martin Krnáč, ktorý má veľké skúsenosti, takisto je slušným brankárom. Momentálne je to náš najkvalitnejšie zdvojený post.

Prišli skúsení hráči, bude to vašou devízou?

- Poskladané mužstvo musí mať nejakú chémiu. Musia tu byť hlavne hráči, ktorí chcú hrať za ViOn. Myslím, že sme takých našli. Tie mená majú niečo odohrané v lige, či už Ďubek alebo Brašeň. Samozrejme, sú tu domáci ako Orávik či Chren. Mužstvo má skúsenosti plus mladícku dravosť. Prirátajme kvalitu Ewertona. Dobre sa zatiaľ prezentuje Švec, nehovorím, že bude od začiatku hrávať všetky zápasy, ale môže byť veľkým prekvapením pre celú slovenskú verejnosť. Nemáme veľmi široký kader, ale hráči majú slušnú históriu, či už Jose Casado, ktorý dlho nehral, ale hráčsku kvalitu určite má. Postupne sa do toho musí dostať. Podobne Ďubek, ktorý nehral pol roka. Stále sa zohrávame a zlepšujeme.

V príprave sa dobre ukazoval Švec, dostane teda príležitosť?

- Určite. Uvidíme, či v základnej zostave. Vidíme v ňom potenciál, bude dostávať viac príležitostí. Už na jeseň odohral ligový zápas, na polroka sa zranil. Bol v doraste, ktorý mal postupové ambície, kde dal veľa gólov.

Problém ste mali v minulosti so strieľaním gólov. Od koho ich budete očakávať?

- Góly by mali dávať útočníci, alebo ich pripravovať či vyrábať štandardné situácie. Každý je schopný dať gól. Ťahal to Peťo Orávik, keď bol v príprave v dobrej forme. Odišiel nám Gešnábel, ktorého sa nám ťažko nahrádzalo. Nemyslím si, že máme nejakého výrazného strelca, ale máme viac hráčov, ktorí sú schopní streliť gól.

Kto bude hrať na hrote?

- Klasický hrotový útočník je zatiaľ iba Ľubo Urgela. Rozmýšľame aj nad nejakým iným rozostavením, ale to je know-how, ktoré si nechávame pre seba.

Opäť máte ťažké úvodné vyžrebovanie, ako vnímate túto skutočnosť?

- Pozitívne. Je lepšie hrať na začiatku so silnými súpermi ako Slovan či Trnava. Jasné, máme hendikep, mužstvo nie je na začiatku tak zohrané. Verím, že budeme nepríjemným súperom a podarí sa nám niečo získať.

Akým štýlom by ste sa chceli prezentovať?

- Podľa toho, ako sa nám skladá tím, nemôžeme hrať nejaký oslnivý futbal, ale poctivý, založený na dobrej defenzíve. Veľa na tom pracujeme, aj na stavbe útoku. Chceme hrať futbal, nechceme len odkopávať loptu. Je to filozofia dostať čo najmenej gólov. Chceme byť nepríjemní doma a vonku silnejší, ako sme boli minulý rok.

V príprave ste hrali iba dvakrát pred vlastnými divákmi. Budete si chcieť proti Slovanu získať na svoju stranu fanúšikov s vynoveným kádrom?

- Chceli by sme vypredať štadión. Príde Slovan, ktorý má podľa vizualizácií, aj finančných, ktoré prezentujú, najsilnejšie mužstvo v lige. Myslím, že iné ciele ako titul nemajú. Budem veľmi rád, ak príde na prvý zápas čo najviac divákov. Je to prvé kolo, po majstrovstvách sveta, ľudia budú naladení. Niekto povedal takú peknú vetu, že vionisti všetkých krajín spojme sa, vypredajme štadión. Ako to bolo minulý rok v Nitre, keď sa im podarilo vypredať v derby. My by sme ho chceli vypredať v prvom kole so Slovanom.