Tréner nováčika: Na môj vkus sme skúšali príliš veľa Srbov

Jadro kádra zostalo v Seredi rovnaké.

18. júl 2018 o 12:30 Ladislav Odráška

Už v sobotu budú Seredčania prepisovať históriu. V Ružomberku nastúpia na svoj historicky prvý duel v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Prípravu a ambície ŠKF sme rozobrali s hlavným trénerom Michalom Gašparíkom.

Dve novinky > Posilou aj Baéz Seredský nováčik sa dohodol na zmluve s argentínskym stredopoliarom, ktorý obliekal dresy Trenčína, Slavie Praha, Trnavy a Podbrezovej. Aldo Omar Baéz je najnovšou posilou Serede. > Farma v Galante Prvoligová Sereď podpísala farmársku spoluprácu s treťoligovým FC Slovan Galanta. Podľa noriem môže v každom zápase za Galantu nastúpiť maximálne päť hráčov Serede.

Ako ste spokojný s letnou prípravou?

- Spokojnosť sa uvidí až v majstrovských zápasoch. Keď sa bude vyhrávať, budeme spokojní, ak nie, bude to horšie. V príprave sme skúšali veľa nových hráčov, uvidíme, čo to prinesie.

Čo sa týka príchodov, vyšlo vám v tomto smere všetko?

- Prišli skúsení hráči, ktorí majú niečo odohrané. Uvidíme, ako zapadnú do mužstva. Jadro tímu zostalo, hráči, ktorí vybojovali postup, si to zaslúžia. Počas sezóny predvádzali kvalitné výkony, nastrieľali sme veľa gólov, dostali najmenej. Chalani sú šikovní, bola by škoda nedať im šancu. Nech sa chytia. Keď im to pôjde, budú hrávať, keď nie, dostanú šancu druhí. To je vo futbale normálne.

V príprave ste dosahovali dobré výsledky, napĺňajú vás optimizmom pred štartom ligy?

- Výsledky boli dobré, ale mohli byť aj lepšie. Na môj vkus sme skúšali veľa Srbov. Tým pádom dostávali naši hráči menej šancí a mali menšiu minutáž.

Máte už jasno o základnej zostave?

- Je tam ešte niekoľko otáznikov. Niektorí hráči ochoreli, neviem, či u nás je nejaká viróza. Inak zranenia nemáme žiadne.

S čím pôjdete do ligy?

- V druhej lige sme sa naučili vyhrávať. Chceli by sme to potvrdiť aj v prvej. Radi by sme zbierali body. O umiestnení ťažko hovoriť, hrať budeme proti skúseným tímom.

Akým futbalom sa chcete prezentovať?

- Podobným ako v druhej lige. Zodpovedne brániť, napádať, bojovať. Ak sa pridá futbalové majstrovstvo, výsledok sa určité dostaví. Radi by sme hrali aktívny, rýchly futbal smerom dopredu, vytvárali si šance a využívali ich. Bude to prvá liga, určite tam bude rozdiel v porovnaní s druhou. Prvé zápasy ukážu, na čo máme. Je to o psychike, ako sa s tým chalani vyrovnajú. Máme v tíme skúsených hráčov, ktorí hrali už ligu, ale aj nováčikov, ktorí sú už nedočkaví ukázať svoj potenciál.

Sereď je novým mestom na prvoligovej mape. (zdroj: ki)