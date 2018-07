Zo šiestej ligy do prvej

Realizačný tím FC ViOn osvieži fyzioterapeutka Veronika Vargová.

19. júl 2018 o 15:00 Martin Kilian

Keď sa medzi chlapmi–športovcami objaví žena, navyše sympatická, hneď je v centre pozornosti. Spomeňte si len na halové turnaje MY novín, kde sme angažovali za zdravotníčku Veroniku Vargovú. Počet „zranených“, ktorí potrebovali nastriekať sprej, alebo pofúkať boľačku, rapídne stúpal...

Vyštudovaná fyzioterapeutka pokračuje v snívaní svojho futbalového sna a posúva sa stále ďalej. „Začínala som v šiestej lige vo Výčapoch-Opatovciach, potom ma oslovili MY noviny na halové turnaje a s výberom ObFZ som šla pred dvoma rokmi do Wroclawu. Neskôr som sa presunula do piatoligového Bábu,“ vracia sa dozadu Veronika Vargová, ktorá pracuje aj po boku Martina Nozdrovického, člena realizačného tímu SR do 21 rokov.

„Potom ma oslovil Západoslovenský futbalový zväz, aby som sa venovala amatérskej reprezentácii dospelých. Na ViOn ma zavolali tréneri Ivanka a Jarábek, ktorí poznali moju prácu a zanietenosť pre futbal,“ pokračuje Veronika, ktorá sa najnovšie bude starať o hráčov prvoligistu.

Aj v jej prípade však platí, že nie je v prvej lige „pre modré oči“. Fyzioterapia si totiž vyžaduje celoživotné vzdelávanie. „Veda napreduje, preto sa aj ja stále chcem posúvať ďalej a investujem do kurzov, školení a prístrojov. Ďakujem za príležitosť všetkým, ktorí mi pomohli k tomu, kde som teraz. A teším sa na atmosféru zápasov Fortuna ligy,“ dodala nová fyzioterapeutka FC ViOn.