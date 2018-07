M. Valenta: Ak by rozpočet vyhrával zápasy, Slovan je v semifinále Ligy majstrov

Podľa prezidenta FC Nitra Mariána Valentu má klub svoju vlastnú filozofiu. Je to cesta odchovancov, podľa neho najoptimálnejšia, ako hrať ligu na Slovensku.

24. júl 2018 o 11:18 Ladislav Odráška

V klube prišlo k viacerým personálnym zmenám. Snažili ste sa teda posilniť aj na funkcionárskom poli?

- Personálne zmeny sú funkcionárske zmeny. Prišli dvaja noví členovia predstavenstva, ktorí boli zvolení na riadnom valnom zhromaždení klubu. Myslím, že to by mali byť najväčšie posily pre nás, pretože klub musí zabezpečovať predstavenstvo v spojitosti hlavne s mestom. Tieto dve veci sa nedajú od seba oddeliť. Futbal v Nitre môže fungovať jedine týmto spojením. Myslím si, že toto je na správnej ceste a jedine prospešné pre FC Nitra.

V mužstve je množstvo mladých hráčov - odchovancov. Všetkých sa vám podarilo udržať, azda s výnimkou Guláša. Bol o niekoho z tímu záujem?

- Máme možno menšie problémy ako iné ligové kluby v regióne a na Slovensku. Máme svoju cestu, ktorou sa snažíme dopracovať k výsledkom. To je cesta futbalu v Nitre vlastnými odchovancami. Prechod u nás z mládeže do A-mužstva je relatívne veľmi ľahký v porovnaní s inými klubmi. Som presvedčený, že je to v situácii na Slovensku najoptimálnejšia cesta, ako hrať ligu v rámci svojich možností. Čo sa týka odchodov hráčov, odišli tí, ktorým skončila zmluva a nemali sme ju záujem predĺžiť. Tým pádom sme nemali problém s obmenou kádra a citlivými príchodmi, ktoré sme dotiahli do klubu. A Guláš? Je to mladý chlapec, musí si v prvom rade urobiť poriadok v hlave.

Otvárací zápas obstará Slavia Praha. Bol v hre niekto iný?

- Neviem, či bol niekto iný, ale snažili sme sa dotiahnuť mužstvo, ktoré aj z ekonomického a historického hľadiska bolo pre nás najvýhodnejšie. Z Čiech pripadali do úvahy dva kluby - Sparta a Slavia. Sparta Praha mala neodkladný program v tom termíne, v prvej reprezentačnej prestávke. Sme radi, že príde Slavia, ktorá patrí k historicky najvýznamnejším mužstvám v Čechách a v Európe. Bude to veľmi atraktívny súper a hodný otvárania štadióna FC Nitra.

Bude proti Dunajskej Strede otvorený celý štadión?

- Budeme robiť všetko pre to. Aby mali diváci ten komfort, na ktorý sa tešia. Myslím si, že technický dodávateľ stavby to zvládne tak, aby bol štadión otvorený celý, bez obmedzení.

Kam sa radí nitriansky klub z hľadiska rozpočtu v rámci slovenskej ligy, alebo toto porovnanie nepovažujete za dôležité? Rozpočet zápasy nevyhráva?

- Keby sa futbal na Slovensku alebo vo svete riadil podľa rozpočtu, neboli by také výsledky, aké sú. Keby to tak bolo na Slovensku, Slovan musí hrať semifinále Ligy majstrov. U mňa rozpočet nerozhoduje, skôr je to o vzťahu, o srdci k Nitre, mestu. Dôležité sú samozrejme aj financie. U nás sú hráči v rámci možností veľmi spokojní. S určitosťou poviem, že nie sú u nich na prvom mieste financie tak o ako v iných kluboch. Prechod od mládeže a výchova hráčov smeruje k tomu, aby sa dostali do profesionálneho futbalu a mali srdce pre mesto Nitra a futbal v Nitre.

Aké ciele ste si stanovili pre nový ročník?

- Ja osobne mám cieľ, aby sme hrali v prvej šestke. Nemôžeme si dávať iné ciele, keď sme skončili na siedmom mieste v prvom ročníku. Bolo by alibistické hovoriť o záchrane. Musíme sa posunúť o stupienok vyššie, to je cieľ celého klubu.