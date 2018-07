Príďte si pozrieť štadión na otvorený tréning

Veľká premiéra nového stánku sa blíži, o zápas Nitry s DAC-om bude enormný záujem.

30. júl 2018 o 10:00 Martin Kilian

Celkom 7246 miest na sedenie bude mať futbalový štadión pod Zoborom po dokončení rekonštrukcie. Realizátori stavby, ako aj ľudia v klube a na mestskom úrade, robia maximum pre to, aby sa stretnutie 3. kola Fortuna ligy medzi FC Nitra a DAC Dunajská Streda mohlo odohrať už v novom stánku. Termín bol pre účasť DAC-u v Európskej lige posunutý na nedeľu 5. 8. o 19.00 h. To je aj dôvod pre futbalistov z dedinských súťaží, aby si posunuli čas svojho nedeľňajšieho zápasu, ak chcú stihnúť „grand opening“ na Sihoti.

Definitíva o konaní premiéry v Nitre by mala byť známa začiatkom týždňa, pretože v pondelok sa na štadióne začína kolaudačné konanie.

Klub už skôr spustil predaj permanentiek na sezónu 2018/2019. Predaj jednorazových lístkov sa začne v stredu, a to online, ako aj v predpredaji v pokladni na štadióne (pri parkovisku pod hradom). „Pokladňa bude otvorená v stredu, štvrtok a piatok od 10. do 18. hodiny a v sobotu od 10. do 14. hodiny. Upozorňujeme fanúšikov, že v predpredaji stoja jednorazové lístky o 1 euro menej, než tie, ktoré budú v predaji tesne pred zápasom. Teda, ak nebude vypredané už počas predpredaja,“ hovorí Michaela Dujíčková z marketingového oddelenia FC Nitra.

Klub zároveň ponúka fanúšikom jedinečnú možnosť, aby sa v predstihu zoznámili s novým štadiónom. Vo štvrtok od 19.00 h organizuje otvorený tréning A-mužstva, počas ktorého bude zapnuté aj umelé osvetlenie.

„Veríme, že veľa zvedavcov sa príde pozrieť na štadión a vybrať si vhodné miesto, na ktoré si môžu kúpiť svoj lístok. Je to impulz smerom k divákom, je to pre nich šanca zorientovať sa na novom štadióne. Ide nám aj o to, aby boli ľudia na nedeľu lepšie pripravení,“ hovorí športový riaditeľ Marián Süttö.

Ľudia, ktorí si kúpili permanentky online, si ich budú môcť vo štvrtok večer vymeniť za plastové kartičky.

V novom stánku už mužstvo trénovalo aj pred zápasom v Žiline a futbalisti si trávičku pochvaľovali. V týchto dňoch sa montujú sedačky na hlavnej tribúne, finišuje sa s prácami v jej útrobách. Lavičky mužstiev budú na anglický spôsob súčasťou tribúny. Dokončujú sa aj komunikácie v tesnom okolí štadióna.

„Chceme poprosiť fanúšikov, aby prišli v nedeľu na zápas s predstihom. Je to nový areál s inou organizáciou. A treba byť trpezlivý, bude to premiéra pre nás všetkých,“ dodala M. Dujíčková.

Už len niekoľkokrát sa vyspíme a príde veľký deň. Tešíme sa aj MY!