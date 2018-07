Stavjaňa: Prvoradé je pochopiť herný systém

Tréneri HK Nitra sa na začiatku letnej prípravy budú snažiť nájsť ideálnu zostavu.

30. júl 2018 o 16:00 Ladislav Odráška

Tréner Antonín Stavjaňa. (zdroj: Miroslav Slávik)

Corgoni sú už na ľade. Aj napriek tomu, že prvý oficiálny tréning majú v pláne dnes, ľadovú plochu si vyskúšali už v piatok. „Vzhľadom na to, že ľad bol v takom stave, že zvládol zaťaženie hráčov, naskočili sme už v piatok,“ objasňuje tréner HK Antonín Stavjaňa.

Zostava bude rotovať

Jeho zverencov čaká približne mesačná zaberačka pred prvým ostrým ligovým zápasom. „Mužstvo je dosť obmenené, hráči si budú musieť zvyknúť na herný systém. Obnáša to spoluprácu dvojíc, trojíc. Musíme nájsť hráčov, ktorí majú k sebe väzby, aby si sadli, herne vyhoveli. To je hlavnou úlohou pre začiatok prípravy na ľade,“ vysvetľuje Stavjaňa.

Zostava sa bude podľa jeho slov presne pre to v úvode striedať, rotovať. „Chceme vidieť, ako hráči spolupracujú a akú majú schopnosť komunikovať.“ Za prvé dva týždne má tréner bielo-modrých v pláne, aby sa hráči naučili základy systému. „Hráčov budeme skúšať v rôznych herných zostavách na tréningu, kde tá záťaž nie je taká. Zápasy ukážu, ako veci v reále fungujú a ako sú hráči pripravení,“ hovorí český kormidelník.

Posty obsadené

Kto trénoval? Šimboch, Foltán - Mezei, Rácz, McCormack, Pupák, Sloboda, Versteeg, Rais, J. Štefanka - Buček, Scheidl, Čaládi, Rapáč, Slovák, Mychan, Richard, Šiška, Gašparovič, Lantoši, Kollár, Múčka, Pätoprstý, Fominych, Hrušík. Chýbali: Judd Blackwater (príde na konci týždňa), Morrison (očakávaný príchod 6. 8.)

Príprava na ľade sa nebude podľa neho líšiť od minuloročných. „Nie je dôvod. Pokiaľ máte stabilnejší káder, môžete sa zamerať na kondíciu. V tomto momente je pre nás prioritou pochopenie herného systému.“

V kádri prišlo k totálnej obmene, ako je Stavjaňa spokojný s posilnením? „Ak by som povedal, že som spokojný, znamenalo by to, že tím nechceme vylepšiť. Každý tréner, ktorý dostane priestor, bude uvažovať, ako najlepšie investovať. V tomto momente máme posty obsadené, uvidíme, ako to do seba sadne. Pokiaľ by nastal problém, sme pripravení ho v spolupráci s manažérmi riešiť.“

Fanúšikovia corgoňov sa budú musieť učiť nové mená v zostave. Ako sa javia po prvom tréningu, Stavjaňa komentovať nechcel. „Je obrovský rozdiel v tom, kto bol už na ľade a kto nie. Podľa prvého tréningu to nebudem riešiť. Necháme sa prekvapiť v prvom zápase,“ dodal Antonín Stavjaňa.