Slovan vyrovnal v závere. Rozhodca mu pripiskoval, hneval sa brankár Nitry

Nitrania boli v Bratislave dve minúty od senzácie.

13. aug 2018 o 11:00 Ladislav Odráška

BRATISLAVA. Kto by to bol povedal. Po nevydarenom štarte do sezóny, umocnenom nepresvedčivým výkonom v Slovnaft Cupe, veril Nitranom na Slovane iba málokto.

Napokon boli iba dve minúty od prekvapenia, keď bod pre domácich zariadil Šporar.

Repríza remízy 1:1 V zápase Slovan - Nitra sa zrodil rovnaký výsledok ako pred rokom - 1:1. Vtedy vyrovnávala v 88. minúte Nitra. Góly strieľali Filip Hološko, resp. Tomáš Kóňa.

„Slovan potvrdil, že má svoju kvalitu, šance mal aj v prvom polčase, ale ustáli sme to. Taktika bola z brejkov dať gól, čo sa nám podarilo. Bolo nám ľúto, že sme dostali na konci gól. Slovan mal síce enormný tlak a šance, ale situácia, z ktorej sme inkasovali, bola hraničná. Rozčuľovali sme sa nad tým, rozhodca celý zápas pripiskoval Slovanu... Odohrali sme kvalitný zápas, s odstupom času budeme hodnotiť bod ako zlatý. Musíme ho potvrdiť doma proti Trnave,“ hodnotil duel Lukáš Hroššo, opora Nitry medzi tromi žrďami. Mrzí ho, že nedotiahli do konca viaceré brejky. „Keby dáme druhý gól, je rozhodnuté,“ myslí si.

Abdulrahman Taiwo strelil v nedeľu svoj prvý ligový gól za Nitru. (zdroj: tasr)

„Ťažký zápas, vydali sme zo seba všetko. Škoda, že na konci sme nemali šťastie, Myslím, že sme si zaslúžili všetky body,“ pridal sa útočník Taiwo, autor jediného presného zásahu FC. „Mám z neho veľkú radosť, venujem ho mojej mame,“ pokračoval Nigérijčan.

Po zápase so Šuranmi, v ktorom Nitrania postúpili až po penaltách, sa objavili viacerí kritici. „Reči boli... Ja sa im len zasmejem. Kto hral futbal, vie, že pohárové zápasy sú ťažké. Blamáž sme si neurobili, iba si to skomplikovali. Verili sme, že pri jedenástkach máme väčšiu kvalitu a postúpime. Nebol to síce vynikajúci zápas, ale klasický pohárový. Zvládli sme ho a ideme ďalej,“ poslal jasný odkaz Lukáš Hroššo.