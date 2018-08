Sereď je šťukou ligy

Seredčania nadväzujú v úvode ročníka na dobré výsledky v príprave.

13. aug 2018 o 13:30 Ladislav Odráška

SEREĎ. Nováčik zo Serede je zatiaľ najpríjemnejším prekvapením ligy, po štyroch kolách má na konte sedem bodov. V sobotu proti Zlatým Moravciam si zverenci Michala Gašparíka pripísali druhé víťazstvo.

Zaslúžené, zhodli sa obaja tréneri.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Mohli sme rozhodnúť už skôr, šance sme mali. Keby bolo do prestávky 3:0, nikto by sa nečudoval,“ vravel zadák ŠKF Tomáš Hučko.

Prečítajte si tiež: Fotogaléria: Sereď - FC ViOn 2:0

„Nehrali sme v prvom polčase tak, ako sme chceli a čo by sme mali. V druhom to už bolo lepšie, sami si však uvedomujeme, že nestačí hrať polčas. Chceli sme bodovať po výhre nad Senicou aj vonku, zaspatý prvý polčas sa ťažšie dobiehal,“ pritakával gólman ViOnu Adrián Chovan, ktorý si najmä v prvom dejstve zachytal. „Škoda gólov, všetko sa dá riešiť inak a lepšie. Bolo tam však dosť šancí, tak som sa nenudil,“ vravel.

Späť k Seredi. Ako vnímajú štart do sezóny? „Je to trochu nad očakávanie, máme však dobré mužstvo. Pre mňa to teda až také prekvapenie nie je. Už v príprave sme dosahovali dobré výsledky, verím, že to bude pokračovať,“ hovorí ľavák Hučko, ktorý si proti ViOnu odbil premiéru v základnej zostave.

„Hralo sa mi dobre, aj sa mi celkom darilo. Prvý gól padol po mojej strele z priameho kopu,“ vraví blondiak zo Šale, ktorého bol pozrieť na zápase brat. „Keď budeme hrávať v Nitre, určite prídu viacerí známi a rodina. Pod Zobor sa tešíme, je to o niečo bližšie, nebudeme musieť toľko cestovať. Nitra má navyše krásny nový štadión,“ dodal „Hugo“.