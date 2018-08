Bašta ženského futbalu sa rozpadla. Družstvo rozpustili

Za ženy Šale nemá kto hrať. Šesť hráčok prestúpilo do Čaky.

14. aug 2018 o 14:00 Martin Kilian

Ešte v júni bojovali futbalistky Dusla Šaľa s Trnavou o prvé miesto v jednej zo skupín druhej ligy, do nového ročníka však vedenie klubu už družstvo neprihlásilo. „Zostalo nám šesť hráčok. S takým počtom sa futbal hrať nedá,“ hovorí lakonicky prezident klubu Marián Krištof.

Najlepšia strelkyňa družstva (a celej súťaže) Karina Andrušková sa rozhodla pre prestup do Čaky (v okrese Levice), ktorá hrá tú istú súťaž. Jej kroky nasledovalo ďalších päť hráčok: Šemrincová, Lauková, Očovská, Šorokšáriová a Feketeová. Nové posily sa nepodarilo zohnať.

„Neteší nás to, že sme zrušili ženské družstvo. Klub bol pripravený podporovať ich a financovať chod tohto celku. Žiaľ, doplácame na našu polohu, nie je od nás ďaleko do Nitry, Trnavy, Dunajskej Stredy či do Nových Zámkov. Šikovnejšie dievčatá láka prvá liga. Niečo podobné sa však deje aj v kategóriách žiakov a dorastencov. To je náš údel,“ hovorí Krištof.

Pavol Raska pôsobil ako tréner pri ženách (alebo žiačkach) štrnásť rokov. Cíti veľký žiaľ na srdci. „Robil som to 14 rokov, veľmi ma to mrzí. Hráčky postupne ubúdali, bolo to neudržateľné. Išli za vyššou súťažou,“ hovorí.

Futbalistky Šale získali v minulosti štyrikrát titul majsteriek Slovenska, reprezentovali aj v Lige majstrov. V meste sa organizoval kvalitný medzinárodný halový turnaj Iodica Cup. Z niekdajšej bašty ženského futbalu však zostali len trosky.

Otázne je, či sa podarí zachovať aspoň tím žiačok. „Zatiaľ ich trénuje päť-šesť. Ale je leto, sú dovolenky. Na papieri máme 10-11 dievčat. Urobíme maximum pre to, aby žiačky v klube pokračovali,“ dodal Raska.