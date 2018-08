Zákazníčkam bola v hypermarkete zima. Úrad tam poslal kontrolu

V obchode bolo o 13 stupňov menej.

18. aug 2018 o 18:20 Miriam Hojčušová

NITRA. V horúčavách niektorí ľudia vítajú možnosť schladiť sa v klimatizovaných nákupných centrách. Iní sa im radšej vyhýbajú, pretože im veľké teplotné výkyvy spôsobujú zdravotné problémy.

„Vonku bolo vyše 37 stupňov, teplota v nitrianskom hypermarkete bola výrazne nižšia. Bolo mi tam chladno – a to nielen v časti, kde je chladený a mrazený tovar. Nakupovali sme asi hodinu. Už krátko po odchode ma začalo bolieť hrdlo, na ďalší deň ráno som mala teplotu a problém s prínosovými dutinami,“ hovorí Mirka, ktorá bola začiatkom minulého týždňa nakupovať vo veľkom Tescu.

Tvrdí, že v iných obchodoch s potravinami takúto skúsenosť zatiaľ nemala, „bolo v nich aj počas horúčav o niečo teplejšie“.

Vonku bolo 37, vnútri 24

Na chlad v hypermarkete sa minulý týždeň sťažovala aj Jana z dediny pri Nitre. „Mala som strach, že môj štvorročný syn ochorie, predsa len, deti sú citlivejšie. Ale našťastie to zvládol. Keď sme vyšli von, doslova ma ovalila horúčava, ťažko sa mi dýchalo. Akoby som zažila teplotný šok,“ povedala zákazníčka.

„Nastavenie klimatizačných zariadení na predajnej ploche obchodu je riadené centrálne a teplota je nastavená podľa štandardov na 24 stupňov Celzia,“ reagovala Eva Čekovská zo spoločnosti Tesco Stores.

Dodala, že aktuálne je obdobie extrémnych teplôt, „a preto pocitovo viac a intenzívnejšie vnímame prechod z exteriérových vyhriatych priestorov do klimatizovaných“.

Odborníci sa zhodujú, že klimatizácia by mala byť nastavená tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako päť, maximálne sedem stupňov Celzia. Je to najmä z toho dôvodu, že pri prechode z chladného prostredia do horúceho môže dôjsť k teplotnému šoku. Ten môže viesť k celkovému oslabeniu organizmu.

Treba sa aklimatizovať

„Ak bolo vonku 37 a v obchode deklarovaných 24 stupňov, je to rozdiel až 13 stupňov, a to je dosť, ľudia s oslabeným imunitným systémom môžu ochorieť. Svojich zákazníkov na to upozorňujem,“ povedal predajca klimatizácií.

„Ak prostredníctvom klimatizácie udržujeme v interiéri konštantnú teplotu bez ohľadu na vonkajšiu teplotu, predovšetkým v horúcich dňoch môže dôjsť k rôznym zdravotným problémom,“ informovala agentúra SITA.

Odborníci radia pri prechode z vychladenej miestnosti von -do tepla chvíľu zotrvať v neklimatizovanom priestore. Šok po opustení klimatizovanej budovy sa dá zmierniť aj tým, že sa pred odchodom napijeme, nie však príliš chladného nápoja.

Ľudia, ktorí pracujú v klimatizovaných budovách, vraj trpia 2,5-krát častejšie chorobami respiračného traktu v porovnaní s tými, ktorí sa zdržiavajú v prirodzene vetraných budovách.

Krátkodobý pobyt

Sťažnosti na nastavenie klimatizácie vo verejných prevádzkach chodia sporadicky aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Tesco doteraz neriešili.

Na otázku, aká najnižšia teplota je v obchodnej prevádzke prípustná, sme konkrétnu odpoveď nedostali. Úrad nás odkázal na právne predpisy upravujúce ochranu verejného zdravia.

Hoci sa zákazníčka sťažovala celkovo na nízku teplotu v obchode, RÚVZ sa vo svojom stanovisku zameral na nižšiu teplotu pri chladených pultoch v hypermarkete.

„V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že nakupujúci v tejto časti obchodu strávia maximálne niekoľko minút. Takýto pobyt osôb je podľa platnej legislatívy definovaný ako krátkodobý. Požiadavky na kvalitu vnútorného ovzdušia v budovách pre krátkodobý pobyt osôb platná legislatíva neupravuje,“ konštatovala Alena Gregušová, zástupkyňa regionálnej hygieničky RÚVZ so sídlom v Nitre.

Pripomenula, že intenzívnejšie chladenie počas mimoriadne teplých dní je dôležité aj z hľadiska zachovania kontinuity chladiaceho a mraziaceho reťazca skladovaných potravín.

Nedostatky nezistili, odporúčania nie sú záväzné

Pracovníci RÚVZ sa rozhodli vykonať v prevádzke štátny zdravotný dozor. Nedostatky nezistili.

„Hodnoty tepla namerané na jednotlivých úsekoch v priestoroch Hypermarketu Tesco sa pohybovali v medziach prípustných operatívnych teplôt pre teplé obdobie roka uvedených vo vyhláške ministerstva zdravotníctva 259/2008,“ informovala Eleonora Halzlová z RÚVZ Nitra.

Dodala, že kontrolné orgány štátnej správy sú oprávnené v rozsahu svojich kompetencií kontrolovať a požadovať dodržiavanie platných právnych predpisov. „Štúdie, respektíve odborné odporúčania, pokiaľ neboli z relevantných dôvodov prevádzkovateľovi nariadené opatrením, nie sú právne vymožiteľné.“

Vo vyhláške sa nepíše o výške teploty v klimatizovanej budove vo vzťahu k aktuálnej vonkajšej teplote. Spomína sa v nej len všeobecne „teplé obdobie roka“ a „chladné obdobie roka“.