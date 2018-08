Zamestnanci Jaguaru pracujú bez klimatizácie

24. aug 2018 o 10:20 SITA

NITRA. Vo výrobných halách automobilky Jaguar Land Rover v Nitre nie je klimatizácia. Ako informoval odborový zväz Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko prostredníctvom sociálnej siete, augustové merania mikroklimatických podmienok na vybraných pracoviskách ukázali, že „teplota bola prekročená na všetkých meraných pracoviskách pre všetky triedy prác“. V čase merania bola vonkajšia teplota vzduchu 31 stupňov Celzia a polooblačno.



Šéf odborového zväzu Peter Mrázik vyjadril „znepokojenie pre plánovanie haly bez klimatizácie do strednej Európy s tendenciou globálneho otepľovania“. Ako napísal, „keď sa nad problematikou zamyslím z hľadiska ekonomického, koľko mi vznikne strata pri každej odstávke do budúcna, tak náklady na klimatizačnú jednotku sú absolútne zanedbateľné. Plus zároveň vytváram pracovné prostredie, kde sú ľudia spokojní.“



Automobilka uviedla, že pre zamestnancov je počas celého roka zabezpečený pitný režim. „Teplotné prestávky sa počas uplynulých týždňov vykonávali v zmysle platnej legislatívy,“ uviedla Alexandra Sabolová z kancelárie pre komunikáciu Jaguar Land Rover Slovensko. Na otázku, či sa v halách počíta aj s klimatizáciou, automobilka neodpovedala.