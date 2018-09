Lávka nad železničnou stanicou je v zlom stave. Odstrániť hrdzu nestačí

Nutný je aj prepočet nosnosti podľa aktuálnych technických noriem.

1. sep 2018 o 1:49 Miriam Hojčušová

NITRA. Hrdzavá lávka nad nitrianskou železničnou stanicou sa už v tomto roku obnovy nedočká. Mesto dodnes nerozhodlo ani o tom, či ju dá zrekonštruovať alebo postaví novú.

„Primátor zastáva názor, že je jednoduchšie postaviť novú lávku, aj by to trvalo kratšie ako rekonštrukcia,“ povedal prednosta radnice Igor Kršiak.

Vhodné riešenie by mal podľa neho odporučiť projektant. Zatiaľ však žiadneho nevybrali a neboli ani schválené peniaze na projektovú dokumentáciu. Pri rozhodovaní bude záležať aj od nákladov na jednotlivé varianty.

Mesto: Stav je uspokojivý

Prednosta si myslí, že lávka aj most do bývalého zelokvetu, ktorý je tiež v zlom stave, by sa mali riešiť na budúci rok. Kedy sa začnú práce, ale na radnici netušia.

„Predpokladom začatia prác je spracovanie projektovej dokumentácie, vydanie stavebného povolenia a obstaranie zhotoviteľa prác,“ reagovali na investičnom odbore.

Po páde mosta v Janove sa viacerí Nitrania pýtajú, či mesto neuvažuje nad uzavretím lávky, ktorá spája Staré mesto a Čermáň už štyridsať rokov. Železnice opakovane upozornili, že z nej kusy hrdze opadávajú na koľaje.

„Bol vypracovaný diagnostický prieskum a statický výpočet, podľa ktorého je spodná stavba (piliere v koľajišti a opory na krajoch mosta) a hlavná nosná konštrukcia (oceľové priehradové nosníky) v uspokojivom stave,“ píše sa v stanovisku, ktoré nám zaslali z radnice.

Spomínané časti sú podľa odborníkov postihnuté povrchovou koróziou, ktorú je nutné odstrániť a natrieť novými protikoróznymi nátermi. Na druhej strane ale mesto píše, že je „nutný prepočet nosnosti podľa aktuálne platných technických noriem, ktoré sú odlišné od tých, podľa ktorých bola lávka v roku 1978 navrhnutá“. Na základe tohto prepočtu bude treba posilniť alebo vymeniť určité prvky konštrukcie.

„Z hľadiska diagnostických zistení sú prvky mostovky (betónová doska s oceľovým stužením zospodu) v takom stave, ktorý vyžaduje opravu. Preto je nutné všetky tieto časti vymeniť. Ďalej je nutné vymeniť kompletné príslušenstvo lávky (zábradlie, clony),“ píše sa vo vyjadrení radnice.

Železnice odporúčajú novú

Mesto tvrdí, že prehodnocuje stav všetkých mostov a lávok. „Druhého júna bola za 177-tisíc eur dokončená rekonštrukcia mosta v Dolných Krškanoch, ktorý smeruje do čistiarne odpadových vôd a tiež prepája mestské časti Janíkovce a Krškany,“ pripomenul Andrej Jančovič.

O lávke však stále nie je rozhodnuté napriek tomu, že mesto pred niekoľkými mesiacmi avizovalo začatie prác ešte v tomto roku. Na rekonštrukciu poslanci vyčlenili 170-tisíc eur. Vybudovanie novej lávky by si vyžiadalo viac, predbežne sa hovorí o sume 350-tisíc eur.

Radnica si dala vlani vypracovať nielen diagnostický prieskum a statický posudok, ale aj technickú štúdiu na rekonštrukciu lávky za 22 200 eur. Možno ju nakoniec nebude potrebovať.

Železnice sa ešte v januári vyjadrili, že zo strategického hľadiska odporúčajú, „vzhľadom na výhľadovú elektrifikáciu Železničnej stanice Nitra“, vybudovanie novej lávky ponad trať.