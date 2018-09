Návrat do reprezentácie? Na túto otázku nechcem odpovedať, vravel Stoch

V Nitre slávnostne otvorili nový štadión.

7. sep 2018 o 22:34 Martin Kilian ml.

NITRA. Prežehnal sa a zamával divákom na tribúnach. Tie boli vo vytŕžení, hoci pár sekúnd predtým práve on pochoval domáce ambície.

Miroslav Stoch bol v dueli v Nitre výnimočne kapitánom Slavie Praha. Keď v 83. minúte schádzal z trávnika, asi nik z tisícov v novej nitrianskej aréne nebol smutný, že prehru domácich 0:2 v ten večer spečatil práve on.

„Keď nás mal niekto zo Slavie potopiť, tak dobre, že to spravil on,“ smial sa po zápase nitriansky kapitán Miloš Šimončič.

Keď Stoch v roku 2006 ako 16-ročný ucháň putoval za milióny slovenských korún do Chelsea Londýn, sedel s ním v jednej šatni. Rovnako ako Pavol Farkaš či Tomáš Kóňa, mohykáni súčasného ligového kádra Nitry.

„Pravda, vytiahol som ho do áčka, hoci sme mali spolu zlé vzťahy. Ale dnes sme už dobrí priatelia,“ užíval si oslavný piatok nitriansky tréner Ivan Galád.

Prehra 0:2 mu navonok nenarobila veľa vrások. „Dali sme šancu siedmim chlapcom z akadémie a to bolo dôležité,“ povedal okrem iného v mixzóne.

Po stretnutí bolo jasné, o koho sa budú novinári najviac zaujímať. Stoch sa pri kamerách a mikrofónoch zdržal vyše štyri minúty.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nitra oficiálne otvárala nový štadión pre 7-tisíc divákov. Ako sa vám na ňom páčilo?

"Nitra si takýto štadión zaslúži. Vyzerá oveľa, oveľa lepšie, ako vyzeral kedysi. Som rád, že aj ja som mohol troška prispieť k jeho otvoreniu. Teším sa, že sa Nitra konečne dočkala nového stánku, pevne dúfam, že sa chalanom na ňom bude dariť. Strašne im fandím, aby spravili nejaký pekný výsledok."

Viac z piatkovej slávnosti prinesie pondelňajšie vydanie MY Nitrianskych novín.

Po bezgólovom polčase ste bývalé federálne derby Nitry so Slaviou rozhodli práve vy. Najskôr vašu nepríjemnú strelu z 20 metrov dorazil Jan Vejvar a keď sa domáci nadychovali k náporu, umlčali ste ich strelou, akú si môžete dať patentovať - zľava ste si naviedli loptu na stred a spoza stopéra Mareka Dubeňa ste ju pravačkou poslali za brankára Dávida Šípoša. Zo všetkých na ihrisku ste chceli najviac, to bilo do očí.

"Jasné. Veľmi som sa tešil na tento zápas. Mal som naň extra motiváciu, keďže som odmalička Nitran. Škoda mojich dvoch šancí, chvalabohu, že ten gól prišiel pred mojím striedaním. Mrzelo by ma, keby som ho nedal.

Nitru viedol v otváracom zápase tréner Ivan Galád, ten istý človek, ktorý vám 27. novembra 2005 doprial ligový debut za Nitru. Zvítali ste sa?

"Stretli sme sa už minulý rok, keď Nitra začala prípravu a ja som mal dovolenku, tak som si bol s chlapcami zatrénovať. Teraz sme sa opäť stretli, chvíľku sa porozprávali. Bolo to fajn. Rovnako som sa zvítal i s ďalšími chalanmi, porozprávali sa na novom štadióne. Už počas týždna som si s nimi písal.

Po odchode z Nitry ste hrali za Chelsea Londýn, Twente Enschede, Fenerbahce Istanbul, PAOK Solún, Al Ain, Bursaspor a teraz ste postrachom obrancov v siedmej krajine počas vašej kariéry - v Slavii Praha. Našli ste svoju hernú pohodu?

"Bol som šťastný v každom mojom klube, akurát v Bursaspore asi nie. V Prahe som spokojný, pevne verím, že s chalanmi nám to v tejto sezóne pôjde. Vyradenie z Ligy majstrov sme okamžite zahodili za hlavu, teraz sa sústredíme na postup zo skupiny v Európskej lige. Myslíme aj na český titul, iné ciele ako najvyššie si nikto v klube nemôže dávať, keďže v lige máme asi najlepší káder.

V októbri budete mať 29 rokov. Plánujete, čo ďalej v kariére?

"Absolútne neplánujem. Čo bude, bude. Riešim prítomnosť, momentálne som v Slavii, čo bude v budúcnosti, uvidíme.

Takže nemyslíte ani na návrat do reprezentácie? Odohrali ste v nej 55 duelov, boli ste na majstrovstvách sveta 2010 i na majstrovstvách Európy 2016, strelili ste dôležité góly Rusom či Španielom. No už dva roky máte dvere do kádra trénera Jána Kozáka zabuchnuté...

"Na toto nechcem odpovedať."

Cez polčas duelu v Nitre ste ako kapitán Slavie do mikrofónu moderátora sľúbili, že sa raz vrátite do Nitry. Je to naozaj tak?

"Samozrejme. Som hrdý Nitran a jedného dňa tu určite plánujem ukončiť kariéru. Na tom sa nič nemení a jedného dňa sa to stane.